Vor 20 Jahren wurde in Puebla der letzte VW Käfer gebaut – und in England lief der erste Tesla vom Band. Hübscher Anlass, sich kurz in Mexiko umzusehen. Ergebnis: Der Käfer ist allgegenwärtig. Er läuft und läuft und läuft ...

Alles so schön bunt hier: VW Käfer in der südmexikanischen Provinzhauptstadt Oaxaca in den unterschiedlichsten Zuständen, von chromblitzend garagengepflegt bis schrottreif. Und alle laufen und krabbeln sie noch. Käfer haben eben ein langes Leben. Foto: Michael Freund

Souvenirs, Souvenirs: Bei uns bieten die Andenkenläden Riesenräder, Mozartkugeln und Trachtenpärchen an, anderswo Eiffel- oder schiefe Türme – das, worauf Länder halt stolz sind.

Foto: Michael Freund Foto: Michael Freund

In Mexiko sind es unter anderem VW Käfer. Es gibt sie als Spielzeug aus Plastik, als Sparbüchsen aus Ton, als eine Art Heiligenbild zum An-die-Wand-Hängen. Kein Wunder, sind doch die echten Volkswagen, nicht das Spielzeug, Teil der Industriegeschichte des Landes. Millionen rollten hier vom Band, auch noch, als die Produktion in Deutschland längst eingestellt war. Seither ist der Käfer, "el Vocho", Teil einer nicht nur nostalgischen Folklore geworden.

Foto: Michael Freund

Begonnen hat die Zuneigung der Mexikaner zu ihren Vochos dank eines Zugereisten. 1954 wurden einige Exemplare aus Wolfsburg auf einer Messe in Mexiko-Stadt ausgestellt, in dem von amerikanischen Limousinen geprägten Umfeld fielen die merkwürdigen Zwerge aus Nachkriegsdeutschland stark auf. Es war der aus Spanien gebürtige Prinz Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, Geschäftsmann so sehr wie Autoenthusiast, der den Mexikanern zeigen wollte, wozu die unscheinbaren Autos imstande waren. Er schickte sieben von ihnen in das berüchtigte Carrera-Panamericana-Rennen und lenkte selbst einen davon.

Von 149 Teilnehmern schafften nur 85 die Distanz von 3100 Kilometern bis ins Ziel – unter ihnen aber alle VWs, zwar als Letzte, in knapp dreißig Stunden, aber immerhin: Dass sie es überhaupt schafften, schien den Zuschauern und Medien nicht mit rechten Dingen zuzugehen.

Foto: Michael Freund Foto: Michael Freund

Foto: Michael Freund Foto: Michael Freund

Ein unabhängiger Automechaniker musste bestätigen, dass die Wagen tatsächlich mit ihren 36-PS-Motoren ausgestattet waren und nicht mit solchen von Porsche. Und die Mexikaner sahen, dass die Autos nicht nur billig, sparsam und wendig genug für schmale Gassen waren, sondern auch enorm viel aushielten. Es war der Beginn einer langen Freundschaft.

Foto: Michael Freund

Kurz nach dem Rennen startete Alfonso de Hohenlohe einen Vertrieb von VWs. 1964 gründeten die Wolfsburger die Firma Volkswagen de México S.A., ab 1967 produzierten sie Käfer in Puebla, nicht weit von Mexiko-Stadt. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte mit Ablaufdatum, die sich auch in Zahlen ausdrücken lässt: Nach einem halben Jahr lief das 100.000. Exemplar vom Fließband. 1980 war eine Million erreicht, da gab es schon keine Käfer-Produktion mehr in Deutschland, nur mehr "Hecho en México" für den Rest der Welt. Der war allerdings spätestens ab den 1990er-Jahren nicht mehr so interessiert, es gab modernere Kompaktautos und längst auch schon den VW Golf. 2002 wurden in Puebla nur mehr 10.000 Käfer produziert, im Juli 2003 war Schluss, Produktionsnummer weltweit 21.529.464, ein Weltrekord. Das war’s dann wohl, könnte man glauben. Aber nicht in Mexiko.

Foto: Michael Freund Foto: Michael Freund

Foto: Michael Freund Foto: Michael Freund

Vor kurzem verbrachte ich mehrere Wochen in Oaxaca im Süden des Landes. Die ersten zwei, drei VWs, die ich auf den Straßen vom Flughafen ins Zentrum sah, hielt ich für Ausnahmen, doch bald wurde mir klar, sie sind die Regel.

Foto: Michael Freund

Überall laufen und laufen und laufen sie, wie es bei uns in der Werbung hieß. In Oaxaca gehören sie fast so zum Straßenbild wie in Österreich oder Deutschland vor 50 Jahren. Grob geschätzt, ist vielleicht jedes fünfzigste Auto ein VW. Manche von ihnen laufen, als kämen sie gerade vom Fließband, chromblitzend und herausgeputzt, kein Fleck, kein Kratzer, offenbar garagengepflegt, direkt aus dem Schachterl, und hey: Weißwandreifen! Andere kurven durch die Gassen des "Centro histórico" in einem Zustand, in dem man sie in Europa nur noch zum Schrottplatz bringen dürfte; aber auch sie laufen. Ein Besitzer hat den Boxermotor hinten durch etwas ergänzt, das aussieht wie ein Raketenantrieb und dem Gefährt mehr als einen Hauch von Hot Rod verleiht; Motorhaube gibt’s da natürlich keine mehr, dafür Überschlagbügel und einen bedeutsam grellen Anstrich. Ein anderer Käfer-Fan setzt auf Zweifarbigkeit wie an historischen Kutschen.

Foto: Michael Freund

Überhaupt kommen mir die Käfer bunter vor, als sie in meiner Erinnerung seinerzeit in Europa waren – dominierten damals nicht beige, grau und hellblau? In Mexiko mag man kräftige Farben, das sieht man an Hauswänden, in der Kunst und eben auch auf den Straßen. Käfer sind nicht einfach rot, sondern kupfer-, samt-, verona- oder tornadorot oder "rojo indio perlado". Es gibt sie in kadmium-, stahl-, batik-, mezclilla-, lavendel-, windsor-, kornblumen- und jeansblau. Weiß ist entweder "brillante" oder "alpino". Das ist wohl übertriebene Autoprospektprosa, aber die VWs bringen in der Tat zusätzliches Leben in die Farbpalette der Stadt. Als Paradebeispiel sah ich einmal das Sondermodell "Harlequin" von 1996, jeder Teil der Karosserie eine andere Primärfarbe: Das fetzt!

Foto: Michael Freund Foto: Michael Freund

Sie werden nicht ewig laufen. Auch in Oaxaca, wo es VW-Werkstätten und Fanklubs gibt, wo im Buchladen die Graphic Novel El Vocho aufliegt und wo im Philateliemuseum ein mit 50.000 Briefmarken beklebter Käfer steht, nagt der Zahn der Zeit an ihnen. Auch hier gibt es schon das eine oder andere E-Auto, ich musste aufpassen, nicht die Reifen eines herannahenden Tesla zu überhören. Aber gleich danach war da, wie aus versunkenen Tagen, das typische Hämmern und Klackern des luftgekühlten Boxermotors: wieder ein Käfer. (Michael Freund, 9.4.2023)