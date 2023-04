Der Z4 – ein Nachfolger des BMW-Kultroadsters ist mehr als fraglich. Foto: BMW

Es ist inzwischen schon ein paar Jahre her, dass die Cabrio-Welle losrollte: Der Mazda MX-5 von 1989 diente als Türöffner, flugs hängten sich die deutschen Premiumschmieden ran, und kaum hatte Mercedes 1996 mit dem SLK diese geniale Idee mit dem versenkbaren Blechdach, schon übernahm Peugeot mit dem 206 CC im Jahr 2000 den Zugang und "demokratisierte" ihn insofern, als das ein ganz und gar leistbares Auto war. Und hast du nicht gesehen, plötzlich hatte fast jeder Hersteller was Vergleichbares im Portfolio. Goldene Zeiten für Offenfahrfans. Sie sind: längst wieder vorbei.

Der einzige oben zu öffnende SUV: VW T-Roc Cabrio. Foto: Andreas Stockinger

Schluss mit lustig: Es ist ein Mix aus mangelnder Nachfrage, hohen und damit teuren Sicherheits- und Schadstoffemissionsauflagen sowie steuerlicher Belastung, der die Cabrios und Roadster wieder ins elitäre Eck drängt, aus dem sie einst aufbrachen und die Herzen der Kundinnen jedweden Geschlechts sozusagen im Sturm eroberten.

Richtig günstige Cabrios gibt es keine mehr, derzeit leistbarste Möglichkeit wäre der Fiat 500C, mit 20.150 Euro sind Sie dabei – doch schon als Abarth (595C) durchbricht er mit 32.501 die 30er-Schwelle. Technisch gesehen sind es keine vollwertigen Cabrios, sondern Cabriolimousinen mit fixem Tür- und Fensterrahmen, bei denen sich das Verdeck bis zur Heckscheibe und in einem zweiten Schritt auch mit dieser zurückrollen lassen. Historisch legendärster Repräsentant: Citroën 2CV. Jedenfalls, die Zeiten einer luftigen, günstigen Barchetta (1995–2005) bei Fiat sind vorbei und kehren nicht wieder. Immerhin: Der Hersteller gab unlängst bekannt, dass der halb offene 500er auch seinen Weg ins E-Zeitalter findet, Topmodell: Abarth 500e. Die limitierte Startausgabe "Scorpionissima" startet im September, mit 113 kW und 250 km Reichweite, sie kostet ab 43.000 Euro.

Ein Nobel-Cabrio reinsten Zuschnitts, der entsprechende Ableger der Mercedes C-Klasse; nur leider: derzeit ausverkauft. Generell gilt: Festdach-Cabrios sind, bis auf wenige Ausnahmen, passé, oben zählt jetzt Textil. Foto: Mercedes-Benz

Ähnliches Prinzip wie beim 500e, aber das Verdeck geht hinten nicht so weit runter: Toyota Aygo X Air, der Japaner ist für 22.290 Euro wohlfeil, und damit kommen wir zur handverlesenen Auswahl zwischen 30.000 und 40.000: Mazda MX-5, Mini Cabrio, VW T-Roc. Aus, Ende. Der MX-5 kostet als Roadster ab 31.590, bei 34.090 startet der Targa RF. Warum so teuer? Fragen Sie nach in der Politik. Mini, neben dem Cinque einziger Anbieter, bei dem Retro funktioniert, verlangt günstigstenfalls 33.400 für sein offenes Modell, anders als bei Fiat ist das aber ein echtes Cabrio, mit voll versenkbarem Textilverdeck. Und auch hier das Aviso: Wir machen weiter unter Strom. Zunächst einmal, ab April, mit einer auf 999 Stück limitierten Auflage. Kostenpunkt für dieses Mini Cooper SE Cabrio: 59.990 Euro, Leistung: 135 kW, Reichweite: 201 km.

Als Vorstufe zum echten Cabrio ist der Fiat 500 C zugleich eine der günstigsten Möglichkeiten, halbwegs offen zu fahren. Foto: Fiat

Bei VW musste die emotionale Fraktion, wie bei fast jedem Massenhersteller, arg Federn lassen. Beetle Cabrio und der Klassiker Golf Cabrio, alle sind sie aus dem Programm verschwunden. Als einziges aktuelles Open-Air-Modell erhältlich ist das T-Roc Cabrio – einziges Cabrio der Welt auch auf SUV-Basis, seit der Range Rover Evoque das Feld wieder geräumt hat. Kostet ab 36.690 Euro.

Damit sind wir bei den deutschen Premiumherstellern, die den Cabrios und Roadstern noch am ehesten die Treue halten, doch auch hier bröckelt es gewaltig, und preislich sind wir schon weit jenseits des 50ers – von nun an geht’s bergauf.

Kommt wie das Mini Cabrio (das schon ein echtes ist) auch elektrisch. Foto: Mini

Die günstigste Möglichkeit, bei BMW offen zu fahren, ist der Z4, bei 54.100 Euro geht es los. Mit 147 kW (197 PS) untermotorisiert, monieren Kritiker, stimmt aber nicht, der Roadster, den BMW mit Toyota (Supra) entwickelt hat, um Kosten zu sparen, ist auch in der Einstiegsversion flott und dynamisch. Lange Zeit war nicht sicher, ob es überhaupt zu einer Neuauflage käme, mit dieser Generation ist dann wohl Schluss, also greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Neben diesem Roadster, seinerzeit als Z3 angestoßen durch den überwältigenden Erfolg des Mazda MX-5, gibt es bei BMW noch zwei fesche Cabriolets: 4er Cabrio (ab 62.550 Euro) und 8er Cabrio (ab 129.550), und Sie sehen, da wird’s elitär, mit Preisen weit jenseits von 100.000 Euro.

Günstigster Roadster bleibt Mazdas MX-5. Foto: Andreas Stockinger

Als Nächstes zu nennen ist Audi, mit 54.416 Euro Einstiegspreis liegt das A5 Cabrio nur einen Hauch über dem Z4, die kraftvolle S5-Ausführung kratzt aber schon am 100er: ab 96.585 Euro. Sollten Sie sich jetzt eher für einen Roadster interessieren, TT oder R8: Fehlanzeige, beide Modelle wurden aus dem Programm genommen, sie sind nur mehr als Coupé erhältlich. Und weil das lange Zeit ziemlich beliebte, halbwegs erschwingliche A3 Cabrio schon seit 2020 Geschichte ist, ist das einst breite Angebot auf ein einziges Modell geschrumpft, eben: A5/S5.

Der Klassiker: Porsche 911 Cabrio. Foto: Porsche

Nicht viel besser beim Luftikus-Spezialisten Mercedes. Im Jahr 2020 wurde klammheimlich der Festdach-Trendsetter SLK/SLC aus dem Programm genommen, jetzt ist auch der AMG GT Roadster ausgelaufen. Schwierigkeiten gibt’s ferner beim Einstiegsmodell, dem Cabrio-Cruiser C-Klasse Cabriolet – kostet ab 66.094 Euro, nur leider: derzeit ausverkauft. Bleiben nur mehr das E-Klasse Cabriolet (82.121) und die Neuauflage der Sportwagenlegende SL als AMG SL (ab 157.149 Euro) – übrigens und glücklicherweise diesmal mit Textilverdeck.

Porsche verlangt für seinen knackigen 718 Boxster im Minimalfall 77.415 Euro, für den 718 Boxster Spyder 134.208, für das 911 Cabrio sind günstigstenfalls 164.532 Euro zu berappen, für die Targa-Version 174.454. Und die Cabrio-Ableger von Taycan, Panamera, Macan und Cayenne sind: nur ein Aufmerksamkeitstest und reine Fiktion.

Das teuerste Cabrio: Bentley Continental GTC. Foto: Andreas Riedmann

Der Rest an in Österreich erhältlichen Oben-ohne-Spaßgeräten ist rasch aufgelistet: Das Ford Mustang Convertible startet bei 84.030 Euro, das immer noch grandiose Jaguar F-Type Cabriolet bei 98.332, das Lexus LC Cabriolet bei 162.800, und wenn Sie auf die "Vette" spitzen: Ab 164.025 Euro ließe sich ein Corvette C8 Stingray Convertible finden.

Sie sehen schon, wir entfleuchen endgültig ins Exotische, Unleistbare, da wird es italienisch und britisch, fallen Namen wie Ferrari und Aston Martin (Vantage Roadster, ab 209.650 €) – McLaren und Lamborghini (Aventador Roadster und Huracán Spyder nicht mehr bestellbar) indes nicht mehr. Und weil dasselbe seit 2022 für den Rolls-Royce Dawn gilt, enden unsere Betrachtungen mit dem Bentley Continental GTC und schlanken 339.208 Euro. (Andreas Stockinger, 16.4.2023)