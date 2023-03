Die Männer sprachen von einem "Scherz". Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Im Krankenhaus Hall sollen vier Pfleger Ende Februar eine Pflegerin an einem OP-Tisch fixiert und dort 15 Minuten festgehalten haben. Das berichtet der ORF Tirol am Donnerstag. Die Polizei ermittle wegen Freiheitsentziehung.

Der Vorfall soll sich am 28. Februar ereignet haben. Die vier Männer zwischen Ende 20 und Anfang 50 hätten die langjährige OP-Pflegerin unter dem Vorwand, die Lagerung von Patienten üben zu wollen, in den OP geholt. Die Aktion sei ein Scherz gewesen, so die Männer. Alle vier Pfleger arbeiten mittlerweile nicht mehr am Krankenhaus Hall.

Die betroffene Pflegerin ist laut ORF Tirol immer noch nicht arbeitsfähig und befindet sich in Behandlung. Sie zeigte die Männer an. Nach Abschluss der Ermittlungen sollen die Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft gehen. (mae, 23.3.2023)