In dieser Galerie: 2 Bilder Koalition bringt Novelle zum ORF-Gesetz auf den Weg – mit Haushaltsabgabe statt GIS und mehr Möglichkeiten für den ORF im Streaming. Foto: Imago / Sepa Media Martin Juen Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer (rechts). Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Haushaltsabgabe statt GIS: Die Koalition hat sich auf Grundzüge eines neuen ORF-Gesetzes geeinigt. Die Abgabe soll künftig rund ein Drittel weniger als die GIS plus Landesabgaben betragen. Kolportiert werden rund 15 Euro im Monat.

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer haben kurzfristig für 13.30 Uhr zu einem Mediengespräch geladen, offenbar um die Grundzüge zu präsentieren. Mehr demnächst an dieser Stelle.

"ORF-Entgelt" – 15 Euro plus Landesabgaben

Update: Die Haushaltsabgabe soll nach unbestätigten STANDARD-Infos rund ein Drittel günstiger werden als bisher und rund 15 Euro pro Monat betragen, dazu kommen in sieben von neun Bundesländern Landesabgaben – Oberösterreich und Vorarlberg verzichten darauf, bisher jedenfalls.

Präsentiert wird offenbar eine Einigung in Grundzügen, ein sogenannter Ministerratsvortrag, der etwa dem ORF und dem ebenfalls am Donnerstag tagenden ORF-Stiftungsrat eine erste Planungssicherheit über die Finanzierung geben soll – eine Haushaltsabgabe beziehungsweise, so könnte sie nach STANDARD-Infos genannt werden, ein "ORF-Entgelt" statt der GIS. Die Einigung soll etwa auch ORF Sport Plus und RSO betreffen – diese beiden bisherigen ORF-Angebote sollten nach bisherigen ORF-Angaben Einsparungen zum Opfer fallen.

Haushaltsabgabe statt GIS

Das neue ORF-Gesetz bringt eine neue Finanzierung des weitaus größten österreichischen Medienkonzerns: Eine Haushaltsabgabe unabhängig vom Empfang und von Empfangsgeräten soll die GIS ablösen. Die Abgabe pro Haushalt soll günstiger ausfallen als bisher die GIS. Der ORF erhält derzeit 18,59 Euro pro Monat und Haushalt.

Diskutiert wurde, Mehrwertsteuer und Kunstförderungsbeitrag des Bundes von der künftigen Abgabe zu lösen. Abgaben von sieben der neun Bundesländer erhöhen die von der ORF-Tochter GIS eingehobenen Mittel bisher ebenfalls. Auch hier wurde eine Entkoppelung diskutiert.

Verfassungswidrige GIS

Anlass für die neue Finanzierung: Der Verfassungsgerichtshof hat Mitte 2022 entschieden, dass die GIS mit ihrer Ausnahme für Streamingnutzung verfassungswidrig ist. Die GIS wurde mit Ende 2023 aufgehoben.

Die GIS-Gebühren machen schon heute mit rund 680 Millionen Euro pro Jahr rund zwei Drittel der ORF-Einnahmen von einer Milliarde Euro aus. Mit der Haushaltsabgabe sollen mehrere Hunderttausend Haushalte zusätzlich zahlen, die sich bisher wegen reiner Streamingnutzung die GIS sparten. ORF-General Roland Weißmann sprach in den vergangenen Tagen von 300.000 Haushalten mehr. Derzeit gebe es rund 700.000 Haushalte, die entweder schwarz sehen oder wegen Streamingnutzung keine GIS zahlen.

Mehr Streaming

Die ORF-Novelle sieht zudem weniger Beschränkungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Streaming und auf Social Media vor. Der ORF soll Inhalte für Streaming produzieren dürfen, die Beschränkung des Abrufs auf sieben Tage soll fallen.

Vorbild für künftige Streaming- und Social-Media-Aktivitäten dürfte das deutsche Contentangebot Funk von ARD und ZDF sein, das seine Inhalte für junge Menschen vor allem auf Social Media ausspielt. Eine Kooperation des ORF mit Funk ist offenbar angedacht; bei Funk wurde die Bereitschaft dem STANDARD gegenüber zuletzt bestätigt. (red, 23.3.2023)