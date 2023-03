Umweltministerin Gewessler hat das Bauvorhaben 2020 gekippt. Gottfried Waldhäusl will die Autobahn im Fall einer blau-schwarzen Bundesregierung "gleich umsetzen"

Waldhäusl hofft auf eine schwarz-blaue Koalition auf Bundesebene. Foto: APA/GEORGES SCHNEIDER

St. Pölten – FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl hat in einem "Krone"-Interview ein Comeback der Pläne für eine Waldviertel-Autobahn angekündigt, die Ende 2020 ad acta gelegt worden waren. Er selbst habe sein "Baby" in das schwarz-blaue Arbeitsübereinkommen hineinverhandelt, sagte der scheidende Landesrat und künftige Zweite Landtagspräsident in Niederösterreich zu der Tageszeitung. "Wir werden die Autobahn bauen und uns nur auf einen neuen Namen einigen."

Vorarbeiten sollen bereits beginnen

Im Übereinkommen ist im Kapitel Verkehr der "Ausbau der hochrangigen Straßeninfrastruktur insbesondere in strukturschwachen Regionen wie dem nördlichen Niederösterreich" festgeschrieben. Anfang 2019 war für das unter dem Arbeitstitel Europaspange firmierende Großprojekt eine Strategische Prüfung Verkehr eingeleitet worden. Im Dezember 2020 kündigten Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an, dass das Bauvorhaben nicht umgesetzt wird. Statt der Errichtung einer Autobahn wurden Investitionen in den öffentlichen Verkehr und ins Landesstraßennetz angekündigt.

Laut Waldhäusl wurden die Pläne nun wiederaufgenommen. "Wir machen uns jetzt an die Vorarbeiten. Im 2024er-Jahr wird dann im Bund gewählt. Der Wähler wird diese Katastrophenkoalition hoffentlich beenden, und dann hoffen wir, dass auf Bundesebene Blau-Schwarz kommt. Dann werden wir die Autobahn gleich umsetzen", sagte der Freiheitliche zu der Tageszeitung. (APA, 23.3.2023)