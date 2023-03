Mit etwas Glück kann man mittels einer kostenlosen "Masterclass of Happiness" im Juni dem Glück der Finninnen und Finnen auf die Spur kommen. Bewerben kann man sich bereits jetzt dafür. Foto: Getty Images/iStockphoto/Suzi Media Production

Finnland ist ganz amtlich das Land mit der weltweit glücklichsten Bevölkerung. Das geht aus dem am Anfang dieser Woche veröffentlichten "World Happiness Report" hervor. Der Untersuchung zufolge haben die Finninnen und Finnen von Haus aus eine gewisse Grundzufriedenheit, vertrauen sich gegenseitig und bringen dieses Vertrauen auch den Behörden, der Polizei und der Justiz entgegen. Das Land ist sicher, stabil, sozial fortschrittlich und die Korruption vernachlässigbar.

"Wie machen die Finnen das? Was steckt dahinter?", wird sich da so manche, so mancher fragen. Die Antwort kommt von der offiziellen Tourismusseite des Landes, Visit Finland: "Die finnische Gemütsverfassung ist kein streng gehütetes Geheimnis oder eine mystische Begabung, mit der die Finnen geboren werden", heißt es dort. Vielmehr sei finnisches Glück eine Fähigkeit, die jeder erlernen könne. Und genau das will das nordische Land jetzt einer Handvoll Menschen ermöglichen, indem es Gratisreisen nach Finnland verschenkt, wie unter anderem "Travelbook" berichtet.

Finde deinen inneren Finnen

"Masterclass of Happiness" nennt sich dieser Lehrgang des Glücks. Er findet vom 12. bis 15. Juni in einem Seeresort im Süden des Landes statt. Nach Angaben von Visit Finland werden sogenannte Experten-Coaches während des Aufenthalts vier Themenkomplexe behandeln: Natur und Lebensstil, Gesundheit und Gleichgewicht, Design und Alltag sowie Ernährung und Wohlbefinden. "Während der vier Tage werden Sie Ihren inneren Finnen kennenlernen und sich eine Reihe von Fähigkeiten aneignen, die Ihnen helfen, einen ausgewogenen Lebensstil in Verbindung mit der Natur zu führen", verspricht man.

Bewerbungen für die Teilnahme an der Masterclass sind ab sofort bis zum 2. April möglich – Link in der Info-Box unten. Interessierte müssen ein Formular ausfüllen und eine Social-Media-Challenge absolvieren, in der sie zeigen, warum sie "insgeheim ein Finne sein könnten". Visit Finland wählt dann insgesamt zehn Personen aus, die im Mai über ihre Teilnahme am Lehrgang informiert werden. Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Kurse werden komplett übernommen. Wer nicht dabei ist, findet die Kurse ab Sommer 2023 auch online und kann die finnische Zufriedenheit selbst erlernen. (red, 23.3.2023)