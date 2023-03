Die so gemächliche wie lange Busreise durch Europa soll im August in Istanbul starten (Symbolfoto). Foto: Getty Images/iStockphoto/Milos-Muller

Die Möglichkeiten, Europa zu bereisen, ohne den Fuß in ein Flugzeug zu setzen, sind mittlerweile mannigfaltig. Es gibt zahlreiche neue Hochgeschwindigkeits- und Nachtzüge, die die wichtigsten Ziele in Europa miteinander verbinden. Kommenden August kommt eine weitere flugfreie Möglichkeit dazu, und die ist auch gleichzeitig die längste Busreise der Welt. Angeboten wird der Mega-Roadtrip vom indischen Anbieter Adventure Overland. Er führt über eine 12.000 Kilometer lange Strecke von Istanbul nach London.

Aber nicht auf direktem Weg, das wäre auch langweilig und könnte schneller vonstattengehen, selbst mit dem Bus. Denn die auf 56 Tage ausgelegte Reise bietet die Möglichkeit, jeden Tag etwas Neues zu erleben, ob bei Regen oder Sonnenschein. Die Reise beginnt in Istanbul. Geführte Touren durch das historische Viertel Sultanahmet, eine Kreuzfahrt auf dem belebten Bosporus und drei Mahlzeiten pro Tag in lokalen Restaurants, die von Reiseexperten ausgewählt wurden, sind nur einige der Aktivitäten, die einen erwarten, bevor der Bus überhaupt zum ersten Mal beladen wird und über die türkische Grenze nach Griechenland tuckert, bevor er in Sofia zum Stehen kommt.

Kein Schnäppchen

Weiter geht's nach Budapest, Prag, Krakau, Warschau, Zagreb, Ljubljana, Kopenhagen, ins Baltikum etc. Die Reise wird langsam und gemächlich verlaufen, wobei Mahlzeiten, Übernachtungen und Aktivitäten – darunter "Nordische Traditionen in Finnland" und "Nordlichter erleben" – im 56-Tage-Paket enthalten sind. Über Skandinavien fährt der Bus dann weiter nach Frankreich, wo es mit der Fähre über den Kanal und schließlich zur Endstation London geht.

Wie viel muss man für den ganzen Spaß berappen? Laut "CN Traveller" kostet das gesamte Paket etwa 2.000.000 indische Rupien, was ungefähr 23.000 Euro entspricht. Nicht eben ein Schnäppchen, aber wenn man den All-inclusive-Charakter der Reise, mit zahlreichen Aktivitäten, Tourguides, Mahlzeiten, Übernachtungen, betrachtet, ist dieser Roadtrip, "Bus to London" getauft, schon eine Überlegung wert. (max, 23.3.2023)