Es ist gerade zwei Wochen her, dass der Restaurantführer "A la Carte" die besten Lokale Österreichs kürte, und schon erscheint der nächste Gastroguide. Im Wiener Rathaus wurde am Montag der neue "Falstaff Restaurant- & Gasthausguide 2023" präsentiert. Mehr als 2.000 Lokale sind in dem Guide, der von Wolfang Rosam herausgegeben wird, zu finden, 174 Betriebe haben den Neueinstieg geschafft.

Ganz an der Spitze gibt es eine Überraschung: Das Wiener Steirereck, das im Vorjahr erstmals mit der maximalen Wertung von 100 Punkten und vier Falstaffgabeln ausgezeichnet wurde, teilt sich diese Position heuer mit dem Restaurant Amador, das von 99 Punkten auf 100 aufgestiegen ist. Juan Amadors Lokal ist übrigens das einzige in Österreich, das vom französischen Guide Michelin mit drei Sternen dekoriert ist.

Juan Amador ist im neuen Falstaff mit der Höchstwertung von 100 Punkten gelistet. Foto: Helge Kirchberger

Auf 99 Punkte und damit ebenfalls vier Gabeln kommen das Mraz & Sohn in Wien, das Landhaus Bacher in Mautern, das Gourmetrestaurant Hubert Wallner in Dellach und das Ikarus im Hangar-7 in Salzburg.

Die besten Neueinsteiger

Ein Österreicher, der in London drei Michelin-Sterne erkocht hatte, ist mit seinem Lokal einer der Neueinsteiger im Falstaff: Johannes Nuding hat im Sommer 2022 den Schwarzen Adler in Hall in Tirol eröffnet und kommt auf 95 Punkte.

Johannes Nuding (rechts) kochte für Paul Gagnaire (links) in London und kehrte im Vorjahr nach Österreich zurück.

Glasswing, 1010 Wien, 95 Punkte

1010 Wien, 95 Punkte Infinity / The Resort, 7163 Andau, 93 Punkte

7163 Andau, 93 Punkte Duchardt, 1010 Wien, 92 Punkte

1010 Wien, 92 Punkte Himmelreich, 3701 Zaußenberg, 92 Punkte

3701 Zaußenberg, 92 Punkte Markthof, 3041 Siegersdorf, 92 Punkte

3041 Siegersdorf, 92 Punkte Terra, 8510 Stainz, 92 Punkte

8510 Stainz, 92 Punkte Zeitraum, 8171 St. Kathrein am Offenegg, 92 Punkte

8171 St. Kathrein am Offenegg, 92 Punkte Fuxbau / Arabelle Jagdhof, 5322 Hof bei Salzburg, 91 Punkte

5322 Hof bei Salzburg, 91 Punkte Schatz Imhof, 1010 Wien, 91 Punkte

Bei der Veranstaltung wurden auch Auszeichnungen in Spezialkategorien vergeben: Für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde die Familie Grabmer, die die Waldschänke in Grieskirchen betreibt. Als Gastronom des Jahres wurde Josef Weghaupt von Joseph Brot gekürt, Sommelier des Jahres ist Hermann Botolen (Fuhrmann in Wien). Als bestes Landgasthaus wurde das Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter in Apetlon im burgenländischen Seewinkel gekürt. (Petra Eder, 27.3.2023)

---

Die Besten in Wien

1. Amador, 1190 Wien: 100 Falstaff-Punkte

1. Steirereck, 1030 Wien: 100 Falstaff-Punkte

2. Mraz & Sohn, 1200 Wien: 99 Falstaff-Punkte

3. Silvio Nickol, 1010 Wien: 98 Falstaff-Punkte





Die Besten in Niederösterreich

1. Landhaus Bacher, 3512 Mautern an der Donau: 99 Falstaff-Punkte

2. Der Floh, 3425 Langenlebarn: 95 Falstaff-Punkte

2. Mörwald Gourmet Toni M., 3483 Feuersbrunn: 95 Falstaff-Punkte

2. Triad, 2853 Krumbach: 95 Falstaff-Punkte

3. Esslokal, 3493 Hadersdorf am Kamp: 93 Falstaff-Punkte





Die Besten im Burgenland

1. Taubenkobel, 7081 Schützen: 96 Falstaff-Punkte

2. Gut Purbach, 7083 Purbach: 94 Falstaff-Punkte

3. Infinity | The Resort, 7163 Andau: 93 Falstaff-Punkte





Die Besten in der Steiermark

1. Die Weinbank – Restaurant, 8461 Ehrenhausen: 98 Falstaff-Punkte

2. Harald Irka am Pfarrhof, 8444 St. Andrä im Sausal: 96 Falstaff-Punkte

3. Geschwister Rauch Restaurant, 8343 Bad Gleichenberg: 95 Falstaff-Punkte





Die Besten in Kärnten

1. Gourmet Restaurant Hubert Wallne,, 9082 Dellach: 99 Falstaff-Punkte



2. Die Forelle, 9762 Weißensee: 98 Falstaff-Punkte



3. Caramé, 9220 Velden: 95 Falstaff-Punkte





Die Besten in Oberösterreich

1. Bootshaus Restaurant, 4801 Traunkirchen: 98 Falstaff-Punkte

2. Ois im Mühltalhof, 4120 Neufelden: 97 Falstaff-Punkte

3. Lukas, 4780 Schärding: 95 Falstaff-Punkte





Die Besten in Salzburg

1. Ikarus Hangar-7, 5020 Salzburg: 99 Falstaff-Punkte

1. Obauer, 5450 Werfen: 99 Falstaff-Punkte

2. Döllerers Restaurant, 5440 Golling: 98 Falstaff-Punkte

3. Senns Restaurant, 5020 Salzburg: 97 Falstaff-Punkte





Die Besten in Tirol

1. Stüva, 6561 Ischgl: 98 Falstaff-Punkte

1. Paznaunerstube Trofana Royal, 6561 Ischgl: 98 Falstaff-Punkte

2. Berggericht, 6370 Kitzbühel: 95 Falstaff-Punkte

2. Heimatbühne Trofana Royal, 6561 Ischgl: 95 Falstaff-Punkte

2. Interalpen-Chef’s Table, 6410 Telfs/Buchen: 95 Falstaff-Punkte

2. Schwarzer Adler, 6060 Hall in Tirol: 95 Falstaff-Punkte

2. Tannenhof, 6580 St. Anton am Arlberg: 95 Falstaff-Punkte





Die Besten in Vorarlberg

1. Rote Wand Chef's Table, 6764 Lech: 97 Falstaff-Punkte

2. Guth, 6923 Lauterach: 95 Falstaff-Punkte

3. Kilian Stuba, 6992 Hirschegg: 95 Falstaff-Punkte

3. Aurelio’s, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte

3. Bergkristall, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte

3 Griggeler Stuba, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte

3 Jakob & Ethel im Klösterle, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte

3. Restaurant Almhof Schneider, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte





Spezialauszeichnungen:

Lebenswerk: Familie Grabmer (Waldschänke, Grieskirchen)

Gastronom des Jahres: Josef Weghaupt (Joseph Brot)

Sommelier des Jahres: Hermann Botolen (Fuhrmann, Wien)

Bester Service des Jahres: Rote Bar (Hotel Sacher, Wien)

Bester internationaler Botschafter: Maximilian Riedel (Riedel Glas)

Eröffnung des Jahres: Schwarzer Adler, Hall in Tirol

Bestes Wiener Beisl: Appiano, Wien

Bestes Landgasthaus: Zum fröhlichen Arbeiter, Apetlon

Bierkultur – präsentiert von Gösser: Tom Almhütte, Maria Alm

Nachhaltigkeit – präsentiert von Aleno: Lurgbauer, St. Sebastian