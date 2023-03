Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Foto: IMAGO/HMB-Media

Lissabon – Cristiano Ronaldo sieht seinen Wechsel zum saudischen Club Al Nassr nicht als großen Rückschritt an. "Es ist klar, dass das nicht die Premier League ist", sagte der 38-Jährige im portugiesischen Teamcamp. Aber: "Sie haben gute Mannschaften, es ist ausgeglichen, die arabischen Spieler sind gut, die ausländischen bringen Qualität. Wenn sie diesen Plan weiterverfolgt, wird sie in fünf oder sechs Jahren möglicherweise die viert- oder fünftstärkste Liga der Welt sein."

Mit Portugal tritt Ronaldo am heutigen Donnerstagabend zum Start der EM-Qualifikation gegen Liechtenstein an. Er habe nicht gedacht, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, machte der Altstar im Rahmen eines Pressetermins am Mittwoch klar. "Ich werde immer zur Seleção kommen, wenn ich denke, dass man auf mich setzt." Dieses Gefühl habe ihm der neue Nationaltrainer Roberto Martínez gegeben.

Rekordchance

Wenn Ronaldo gegen den Außenseiter zum Einsatz kommt, wäre das sein 197. Länderspiel und damit ein Weltrekord. "Das wäre ein außergewöhnlicher Rekord, der Spieler mit den meisten Länderspielen der Geschichte, das ist etwas Besonderes. Wir werden sehen, ob der Trainer mich aufstellt. Ich bin bereit", sagte der Star-Angreifer.

Auch auf seine schwierige Zeit und seinen Abschied von Manchester United kam Ronaldo bei der Pressekonferenz zu sprechen. "Wenn wir auf dem Gipfel sind, sehen wir oft nicht mehr, was darunter ist. Ich hatte eine schwierige Karrierephase und habe kein Problem, das zuzugeben. Aber das Leben geht weiter. In diesem schwierigen Moment habe ich gelernt, wer die echten Freunde sind." (APA, red, 23.3.2023)