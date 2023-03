Medienmanagerin Ingrid Deltenre leitet die ORF-Ethikkommission. Foto: imago stock&people

Wien – Die ehemalige Direktorin des Schweizer Fernsehens und Generaldirektorin der European Broadcasting Union (EBU) wird die von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann beauftragte ORF-Ethikkommission leiten – der STANDARD berichtete bereits. Die Initiative ist eine Reaktion auf zahlreiche Diskussionen über Chats, Transparenz und Nebenbeschäftigungen sowie Social-Media-Richtlinien für ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.

Diese wird sich aus namhaften nationalen und internationalen Expertinnen und Experten zusammensetzen, die in Abstimmung mit Ingrid Deltenre in den kommenden Wochen bestellt werden, informierte der ORF. Die Ethikkommission wird sich mit den Themen Compliance, Nebenbeschäftigungen und Social Media beschäftigen.

Konkret soll die Ethikkommission in Zusammenarbeit mit dem bereits bestehenden ORF-Ethikrat einen "Code of Conduct" erarbeiten, der die Verhaltensregeln auch im Umgang mit Politikerinnen und Politikern zusammenfassen und gegebenenfalls Nachschärfungen vorsehen soll, wie Weißmann im November des Vorjahres sagte. Zwischenzeitlich kündigte der ORF-Chef auch an, dass Nebenbeschäftigungen von ORF-Journalisten und -Moderatoren restriktiver zu handhaben sind. Nebenbetätigungen bei Kammern, politischen Institutionen und parteinahen Interessensvertretungen sollen derzeit von den Verantwortlichen abgelehnt werden. (red, APA, 23.3.2023)