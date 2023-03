Am 10. April stellt "DPReview" den Betrieb ein. Foto: DER STANDARD/Pichler

Nicht viele Medien können von sich behaupten, schon vor der Jahrtausendwende voll auf das Internet gesetzt zu haben. Zu den wenigen Ausnahmen zählt die Plattform "Digital Photography Review", kurz: "DPReview". Seit 1998 beschäftigt man sich dort mit Digitalkameras und testet neue Geräte umfangreich auf ihre Vorteile und Defizite. Auch die Kameraausstattung von Smartphones wurde in die Berichterstattung aufgenommen.

Nach 25 Jahren findet diese Reise nun aber ein Ende. Das Fachportal fällt einer Einsparungsrunde des IT-Riesen Amazon zum Opfer, der es im Jahr 2007 übernommen hat. Beschlossen wurde das im Rahmen des im Jänner angekündigten Stellenabbaus, der den Personalstand um 18.000 Stellen verringern soll. Erst vor kurzem gab CEO Andy Jassy weitere Sparmaßnahmen bekannt, die weitere 9.000 Mitarbeiter ihre Stellen kosten werden.

DPReview TV

Geregelter Abschied

In den nächsten knapp drei Wochen wird "DPReview" einen geregelten Abschied vornehmen, erklären die beiden für den Youtube-Channel Verantwortlichen – Jordan Drake und Chris Niccolls – in einem Video. Zwar werden auch weiter Tests veröffentlicht, der Fokus soll aber auf Rückblicken und Best-ofs liegen, um die Community und andere Seitenbesucher auf das Ende einzustimmen.

Am 10. April gehen dann die Lichter aus. Die Seite bleibt dann zwar abrufbar, wird aber "gesperrt", und es werden keine weiteren Inhalte veröffentlicht. Auch der Youtube-Kanal wird dann eingestellt. Drake und Niccolls haben aber bereits angekündigt, danach mit einem neuen Projekt weitermachen zu wollen.

Wie es langfristig mit dem großen Artikelarchiv weitergeht, ist noch unklar. Laut Teamauflistung hatte "DPReview" zuletzt elf Mitarbeiter. Ebenfalls geschlossen wird das Forum hinter der Seite. Dort haben Mitglieder noch bis zum 6. April Zeit, um einen Download all ihrer Beiträge und hochgeladenen Bilder durchzuführen.

Fan startet Petition gegen Schließung

In den Kommentaren unter der Schließungsankündigung finden sich zahlreiche Kommentare, in denen dem Team für die jahrelange Arbeit gedankt wird. Präsent ist aber auch Kritik an Amazon für die Entscheidung, "DPReview" einzustellen.

Ein Unterstützer der Seite hat auf der Plattform Change.org eine Petition ins Leben gerufen, um den Konzern umzustimmen. Dass diese Erfolg haben wird, ist zwar anzuzweifeln, immerhin 600 Unterschriften konnten aber am ersten Tag gesammelt werden. (red, 23.3.2023)