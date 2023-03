In jüngeren Jahren, als man noch generell auf mündliche Überlieferung angewiesen war, kam es zu so manchem Missverständnis – besonders bei Gesängen, die einem aus dem Radio entgegendudelten. Die Rede ist von einer Zeit, bevor das Konzept von Fremdsprachen überhaupt geläufig war und lange bevor man nach Songtexten googeln konnte. Wollte man bei mitreißenden Liedern miteinstimmen, sang man daher nach bestem Wissen und Gewissen mit, was man da hörte, und gab einfach wieder, was man – natürlich auf Deutsch – zu verstehen glaubte. Die Mutter dieses Phänomens, das vielen bereits längere Zeit geläufig ist, heißt "Agathe Bauer". Warum? Hören Sie selbst:

Ja gut, aus heutiger Sicht mag man besser verstehen, wie der Refrain des Songs tatsächlich lautet. Aber einst schmetterte man im Brustton der Überzeugung einen Namen mit, den man für die Quintessenz und Message dahinter hielt.

Versteckte Botschaften – oder doch nur mangelnde Fremdsprachenkenntnisse?

Beispiele wie diese gibt es viele – eines der beliebtesten enthält der Song "I Just Died in Your Arms Tonight" von Cutting Crew. Direkt an die titelgebende Refrainzeile reiht sich darin vermeintlich der wertvolle Hinweis "Du musst besoffen bestellen".

Dass das Phänomen nicht auf das Englische beschränkt bleiben muss, zeigt sich am Song "Laura non c'è" des Italo-Popsängers Nek. Dort heißt es mitten zwischen geschmachtetem Italienisch über die Absenz einer gewissen Laura plötzlich in nahezu akzentfreiem Deutsch "Niemand kann das bezahlen". Oder? Was hören Sie denn bei 0:27 im Song? Und singt der junge Mann bei 1:27 etwa nicht "Lauter Doofe – niemand gescheit"?

Was Sie auch vernommen haben – wo diese Verhörer herkommen, gibt es noch unzählige mehr. Vielleicht haben Sie ja abseits der bekanntesten und verbreitetsten Exemplare noch einen originellen Input dazu?

Was haben Sie verstanden?

Was ist Ihr bereits Kult gewordenes oder vielleicht eher unbekanntes Lieblingsbeispiel für eine "Agathe Bauer"? Wann haben Sie realisiert, worum es dabei in Wahrheit geht? Oder rätseln Sie vielleicht bis heute über den Wortlaut oder den tatsächlichen Sinn eines Songtextes? Teilen Sie Ihre amüsantesten Verhörer mit der Community! (Daniela Herger, 28.3.2023)