Die schwedische Modekette H&M kooperiert immer wieder mit großen Labels und Designern der Modebranche: So entwarfen bereits Alexander Wang, Stella McCartney sowie Versace und Balmain Kollektionen für den Fast-Fashion-Riesen. Die allererste Modepartnerschaft ging man 2004 mit Karl Lagerfeld ein.

Starke Schultern



Am 11. Mai lanciert das Unternehmen die nächste Zusammenarbeit: Dafür hat man das Modehaus Mugler ins Boot geholt. Erste Gespräche soll es noch vor dem Tod des Designers Thierry Mugler im Jänner 2022 gegeben haben. Damen- und Herrenmoden soll es in ausgewählten H&M-Filialen geben, zusätzlich wurden vom Creative Director von Mugler, Casey Cadwallader, auch Accessoires designt.

Vielleicht nicht gerade bürotauglich (kommt aufs Büro an): die Modekollaboration von Mugler und H&M. Foto: Mugler H&M

H&M

Die nun präsentierte Kollaboration zeichnet sich durch Mugler-typische Schnitte und Silhouetten aus, die an die Mode der 80er- und 90er-Jahre erinnern: starke Schultern sowie Kurven und Linien. In Österreich wird die Kollektion in den Wiener Stores auf der Mariahilfer Straße 47 und in der Spiegelgasse 1 sowie in Salzburg im Europark erhältlich sein. (rec, 23.3.2023)