Wegen Kriegsverbrechen vor Gericht: Karl Fischer in "Murer – Anatomie eines Prozesses", ORF 3, 22.30 Uhr. Foto: ORF / Prisma Film / Patricia Peribanez

17.30 MAGAZIN

Studio 2 Auf heute verschoben: Redakteurin Sybill Dolenz und Jürgen Wimmer flanieren mit STANDARD-Autor Gregor Auenhammer entlang seines neuen Buches zu den Brunnen Wiens. Bis 18.30, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Die Lawinensprenger – Sicherheit für Österreichs Pisten Lawinen sind unberechenbar und oft tödlich. "Lawinensprenger" wie René Zisek platzieren Sprengladungen in kritischen Neuschneehängen, um für die Sicherheit von Wintersporttouristen zu sorgen. Bis 20.15, Arte

22.10 DOKUMENTATION

Keanu Reeves, der Rätselhafte (F 2022, Julien Dupuy) Filmheld, Social-Media-Star, Transmedia-Ikone und Vorbild der Woke -Generation – Keanu Reeves ist mehr als nur Actionstar und einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Bis 23.05, Arte

22.25 SERGIO LEONE

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Ein Harmonikaspieler (Charles Bronson) macht sich auf, den Tod seines Bruders zu rächen. Für Sergio Leone Anlass, ein gewaltiges Panorama über die Inbesitznahme des amerikanischen Westens zu entfalten. Eine Elegie als Höhepunkt barocker Inszenierungskunst, getragen von der unsterblichen Musik Ennio Morricones. Bis 1.05, 3sat

22.50 WESTERNMELODRAM

Duell in der Sonne (Duel in the Sun, USA 1958, King Vidor) Nach dem Erfolg von Vom Winde verweht versuchte der legendäre Produzent David O. Selznick diesen zu wiederholen und blies den Western Duell in der Sonne zum in Technicolor glühenden Melodram auf. Das Ergebnis mit Jennifer Jones, Gregory Peck und Joseph Cotten in den Hauptrollen ist teils bizarr, teils ein Vorgriff auf die explo siven Konfrontationen des Italo-Western. Bis 0.55, BR

22.30 GERICHTSDRAMA

Murer – Anatomie eines Prozesses (A/LUX 2018, Christian Frosch) Am 19. Juni 1963 wurde in Graz der steirische Politiker und Großbauer Franz Murer, bekannt auch als "Schlächter von Vilnius", trotz erdrückender Beweise freigesprochen. Christian Frosch zeichnete die Gerichtsverhandlung mit Karl Fischer in der Rolle des NS-Kriegsverbrechers so nüchtern wie eindringlich nach und schuf einen Schlüsselfilm über Moral und Pragmatismus. Bis 0.45, ORF 3

23.35 MUSIK

Gregory Porter Plays Baloise Session 2022 trat der US-amerikanische Soul-Jazz-Sänger mit dem markanten Schlauchschal um die Ohren samt seiner Band im Rahmen der Baloise Session auf. Bis 1.05, Arte

23.40 DRAMA

12 Years a Slave (USA 2021, Steve McQueen) In seiner oscarprämierten Verfilmung eines autobiografischen Buchs von Solomon Northup erzählt Steve McQueen die Geschichte eines freien, gebildeten Afroamerikaners (Chiwetel Ejiofor), der 1841 entführt und in die Sklaverei verschleppt wird. Bis 2.05, ProSieben