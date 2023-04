In den Frequently Asked Questions finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuen STANDARD Forum. Sollten Sie darüber hinausgehende Fragen haben, können Sie diese im Forum posten, wir beantworten Ihre Fragen gern.

Häufig gestellte Fragen zur Community finden Sie unter: Fragen & Antworten zur Community

Wo kann ich Feedback hinterlassen?

Sie können direkt in dem Ankündigungsartikel posten oder über dieses Formular Feedback hinterlassen.

Wo kann ich einen Bug-Report hinterlassen?

Sie können über dieses Formular einen technischen Fehler melden.

Was passiert mit meinen alten Postings?

Ihre Postings bleiben weiterhin bestehen und über ihr Userprofil abrufbar.

Wo erfahre ich mehr zu den Funktionen des neuen Forums?

Eine genaue Beschreibung der Funktionen finden Sie in diesem Artikel

Welche Browser werden unterstützt?

Browser unterstützen wir ab folgenden Versionen:

Chrome: ab 70.0

Safari: ab 14.0

Firefox: ab 77.0

Edge: ab 88.0

Opera: ab 63.0

Android Browser: ab 7.0

Warum wird das Forum nicht mehr angezeigt?

Wenn Ihr Gerät die Mindestanforderungen nicht erfüllt (Siehe: Welche Browser werden unterstützt?) können wir nicht garantieren, dass das Forum funktioniert.

Wie funktionieren die Foren-Einstellungen?

Die Foreneinstellungen finden Sie oberhalb jedes Forums unter dem Zahnrad. Die Einstellung ist dann pro Gerät und für alle Foren gültig. Unter den Foreneinstellungen können Sie die Schriftgröße anpassen, die Vorschau beim Verfassen ausschalten, alle Antworten immer ausgeklappt darstellen und die Highlight-Farbe anpassen

Was bedeutet es, wenn ein Postings angeheftet wurde?

Das Community-Management wählt bestimmte Postings aus, die an den Beginn des Forums gestellt werden. Vorrangig werden Postings angepinnt, die gut argumentiert sind, verschiedene Meinungen zum Thema abbilden, weiterführende Informationen oder Fragen beinhalten. Diese Postings sollen Ihnen als User:in den Einstieg in die Diskussion erleichtern, indem sie ein Stimmungsbild der Meinungen im Forum wiedergeben.

Welche Filter- und Sortiermöglichkeiten gibt es im neuen Forum?

Im Forum stehen verschiedene Filter- und Sortiermöglichkeiten zur Verfügung:

Chronologische Sortierung: Sie können auswählen, ob die neuesten oder die ältesten Postings zuerst angezeigt werden.

Sortierung nach Bewertung: Sie können das Forum nach den Postings mit den meisten grünen oder roten Bewertungen sortieren.



Was ist der "Empfohlene Postings" Filter?

Empfohlene Postings sind Beiträge, die vom Community-Management ausgewählt werden. Vorrangig werden Postings ausgewählt, die gut argumentiert sind, verschiedene Meinungen zum Thema abbilden, weiterführende Informationen oder Fragen beinhalten. Bei sensiblen Themen kann das Community-Management den Empfohlene-Postings-Filter als Standard-Einstellung festlegen.

Wie funktionieren die Postingbenachrichtigungen per E‑Mail?

Sie können in der Postingbox folgende Option wählen: "Ich möchte Reaktionen auf meinen Kommentar per E‑Mail erhalten". Haben Sie das Häkchen einmal gesetzt, bleibt es so lange auf diesem Gerät aktiv aktiv, bis Sie es selbstständig wieder entfernen oder Ihre Browserdaten leeren. Sie können die eingestellten Benachrichtigungen in Ihrem Profil im Reiter "E‑Mail-Abos" > "Postings" / "Foren" einsehen und verwalten.

Was bedeutet das Glocken-Symbol?

Das Glocken-Symbol informiert Sie über neue Postings, die für Sie relevant sind. Direkte Antworten auf Ihre eigenen Postings führen zu einer Mitteilung. Neue Mitteilungen erkennen Sie an einem magentafarbenen Punkt mit entsprechender Zahl bei der Glocke. Mit einem Klick darauf gelangen Sie in die Liste der Mitteilungen und von dieser zu den jeweiligen Stellen im Forum.

Was bedeuten die rot-grünen Balken bei den Postings?

Sie können Postings durch einen Klick auf das Plus- oder Minus-Symbol als mehr oder weniger lesenswert kennzeichnen. Jedes Community-Mitglied kann ein Posting nur einmal bewerten. Kumuliert werden die Bewertungen im rot-grünen Balken dargestellt. Durch einen Klick auf den Balken kann ein Fenster geöffnet werden, in dem ersichtlich ist, von welchen Community-Mitgliedern die jeweiligen Bewertungen stammen. Es besteht die Möglichkeit, bereits abgegebene Bewertungen binnen zehn Minuten ins Gegenteil zu ändern. Das Ändern ist in Livetickern und Chats derzeit noch nicht möglich.