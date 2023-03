Facebook-Mutter wehrt sich gegen eine Beteiligung am Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandnetze in Europa

EU-Kommissar Thierry Breton Foto: imago images/ZUMA Wire

Der Internet-Riese Meta ist strikt gegen eine Beteiligung große Technologiekonzerne an den Kosten für den Ausbau der europäischen Mobilfunk- und Breitband-Netze. "Die Vorschläge für Netzentgelte beruhen auf falschen Prämissen", schrieben zwei führende Manager der Facebook-Mutter in einem Blog-Beitrag. Sie würdigten weder den Wert, den Inhalte-Anbieter für das digitale Ökosystem darstellten, noch die hierfür notwendigen milliardenschweren Investitionen. Sie bezifferten Letzteres auf weltweit 880 Milliarden Dollar in den vergangenen Jahren. Außerdem würden Netzentgelte die finanziellen Probleme der Telekom-Konzerne nicht lösen.

EU will Meta, Netflix und Co. Datenmaut aufbrummen

Die EU sammelt derzeit bei Konsultationen die Standpunkte der Betroffenen. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob Technologiefirmen zur Übernahme eines Teils der Infrastruktur-Ausgaben in Höhe von rund 50 Milliarden Euro jährlich verpflichtet werden. Dabei geht es nach Aussagen des EU-Industriekommissars Thierry Breton nicht darum, die heimischen Telekom-Konzerne zu bevorzugen. Diese begründen ihre Forderung damit, dass Meta, Netflix & Co mehr als die Hälfte des Datenverkehrs in ihren Netzen verursachten. (Reuters, 23.3.2023)