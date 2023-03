"The Marks" besteht aus insgesamt drei Hochhäusern. Der mit 126 Metern höchste Tower ist "The One" (rechts im Bild). Sein raues Äußeres wurde vom Wiener Architekturbüro Studio Vlay Streeruwitz gestaltet. Mit 114 Metern Höhe ist der Q-Tower (links) nur unmerklich kleiner. Seine außergewöhnliche Fassade in Silber und Gold unterscheidet ihn deutlich von den anderen Türmen. Glatt und brav gibt sich sich der 108 Meter hohe "Helio Tower". Er wurde vom Büro BEHF Architects gestaltet und hat unzählige Balkone mit Windschutz-Schiebeverglasung.