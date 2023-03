Vertreter von ÖVP, FPÖ und eine Expertenrunde mit unter anderem dem Schriftsteller Doron Rabinovici und der Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle diskutieren über die neue Landesregierung in Niederösterreich. Streiten Sie mit!

Es ist ein Pakt, der viel Staub aufgewirbelt hat. FPÖ und ÖVP haben sich in Niederösterreich auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt. Gleich mehrere Kapitel des Deals sorgen für heftige Kritik: So ist etwa in der Corona-Politik ein 30 Millionen Euro schwerer Corona-Fonds vorgesehen, aus dem unter anderem die Rückzahlung von als verfassungswidrig aufgehobenen Corona-Strafmandaten finanziert werden soll. Es soll künftig Leitlinien für die Verwaltung geben, um das Gendern einzudämmen. Es kommt eine Wirtshausprämie.

Was nicht kommt, ist die von der SPÖ geforderte kostenlose Ganztagesbetreuung für Kindergartenkinder oder die Ausweitung einer Jobgarantie für Arbeitslose: Diese Forderungen der SPÖ hatte die ÖVP abgelehnt und stattdessen die Kooperation mit der FPÖ gewählt.

Aber wer profitiert von diesem Deal tatsächlich? Kann die FPÖ die Eckpunkte als Erfolg verbuchen oder hat sie nur Überschriften gewonnen und die ÖVP die Macht? Denn an der Umsetzung vieler von der FPÖ eingeforderter Maßnahmen gibt es bereits laute Zweifel. So sagen etwa Pädagoginnen und Pädagogen, dass sich die Deutschpflicht in der Schulde nicht umsetzten lassen wird. Auch ob die Rückzahlung der Corona-Strafen rechtlich möglich sein wird, ist fraglich. Oder aber sind solche Einwände falsch, weil der Deal richtungsweisend für die Innenpolitik sein wird, weil hier wichtige inhaltliche Pflöcke eingeschlagen werden?

Rund um diese Fragen wird die Diskussion beim Videotalk "STANDARD mitreden" kreisen. Mit dabei diese Woche: der langjährige FPÖ-Abgeordnete und Chefredakteur der FP-nahen Zeitschrift "Zur Zeit", Wendelin Mölzer. Die ÖVP-Abgeordnete Silke Dammerer, die soeben einen erfolgreichen Vorzugsstimmenwahlkampf geführt hat und in den Landtag einzieht. Bekannt wurde sie als "Wutbäuerin".

Zu Gast ist der prominente Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici sowie der Verfassungsjurist Heinz Mayer. Und schließlich die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen hier im Forum oder schreiben Sie uns, wie Sie das Übereinkommen zwischen der ÖVP und der FPÖ sehen. Die spannendsten Beiträge wollen wir im Forum diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari.