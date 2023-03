Das gab der Vertreter des linken Parteiflügels am Donnerstagabend via Twitter bekannt. Insgesamt sollen sich schon bis zu einem Dutzend Kandidaten in Stellung gebracht haben

Nun wirft auch Andreas Babler seinen Hut in den Ring um den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei. Foto: Regine Hendrich

Der Bürgermeister der niederösterreichischen Stadtgemeinde Traiskirchen Andreas Babler gab am Donnerstagabend via Twitter bekannt, dass er sich um den Vorsitz der SPÖ bewirbt.

"Ich kandidiere für den Vorsitz der SPÖ, weil die Sozialdemokratie ein Teil meines Lebens ist. Und weil es mir sehr weh tut, was wir da in den letzten Monaten mit dieser Partei aufgeführt haben – und damit bin ich nicht alleine", schreibt Babler.

Vom Duell zu Massenstart

Bablers Ankündigung ist die jüngste in einer Serie von überraschenden Kandidaturen. Eigentlich hätte die Mitgliederbefragung in der SPÖ den Konflikt zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auflösen sollen – und zwar möglichst rasch. Seit sie beschlossen ist, zeigt sich aber: Basisdemokratie, wie sie gerade die junge Garde der SPÖ lange gefordert hatte, macht die Entscheidung in der schwelenden Führungsfrage zwar transparent und demokratischer – aber nicht unbedingt einfacher.

Denn seit "Parteirebell" Nikolaus Kowall, einst Wortführer der kritischen Sektion 8, seine Kandidatur bekanntgegeben hat, geht es in der Sozialdemokratie nun noch mehr rund als zuvor.

Mittwochabend stand fest, dass sich noch zwei weitere Kandidaten aufstellen lassen, also zumindest fünf auf dem Stimmzettel stehen werden. Am Donnerstag sickerte durch, dass es deutlich mehr werden könnten. Dem Vernehmen nach sollen schon vor Bablers Tweet rund ein Dutzend Personen ihren Willen zum Antritt bei der Mitgliederbefragung bekundet haben.

Löwelstraße hüllt sich in Schweigen

In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße wollte man diese Zahl zwar nicht bestätigen. Man gebe "keine Wasserstände durch", hieß es zum STANDARD. Dass zu den fünf Genannten noch "mehrere" dazugekommen sind, sei aber richtig.

Genaue Zahlen und Namen sollen erst nach der Vorstandssitzung am Montag bekanntgegeben werden. Die Befragung löscht zwar so manche Störfeuer, entfacht allerdings auch neue.

Babler will "für die Leute da sein"

Andreas Babler ist in der Vergangenheit immer wieder als Vertreter einer linken Sozialdemokratie aufgefallen und hat sich immer wieder kritisch über die Asylpolitik der Bundesregierung geäußert. In Traiskirchen befindet sich auch ein Erstaufnahmezentrum, dass vor allem rund um das Jahr 2015 ob der Überfüllung immer wieder in den Medien war, aber auch zuletzt wandte sich Babler diesbezüglich wieder mit kritischen Worten an den Innenminister. Damals sagte Babler, für ihn liege der Verdachte nahe, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wolle die Lage aus parteipolitischem Kalkül heraus eskalieren lassen, um das Thema Flucht und Migration hochzutreiben.

"Ich kandidiere, weil ich mir sicher bin, dass wir gemeinsam eine starke Kraft sein können," erklärt Babler nun auf Twitter seinen Antritt. Er sei sich sicher, dass man für die Leute da sein müsse, "weil alle anderen Parteien auf sie pfeifen", schreib Babler, der bei den Landtagswahlen in Niederösterreich kürzlich über 21.000 Vorzugsstimmen erringen konnte. Die SPÖ seit da "für die Leute, die Angst vor der nächsten Strom- und Mieterhöhung haben", schreibt Babler. (Jan Michael Marchart, Martin Tschiderer, Levin Wotke 23.3.2023)