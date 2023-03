Erklärt!: Klima

225 Postings

Der Synthesebericht des Weltklimarats in weniger als fünf Minuten

Wo stehen wir in Sachen Klimakrise? Was sind die größten Risiken? Welche Maßnahmen braucht es? Eine Zusammenfassung des IPCC-Berichts in weniger als fünf Minuten

04:36