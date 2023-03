Julian Nagelsmann muss sich offenbar von diesem Platz verabschieden. Foto: REUTERS/Michaela Rehle

München – Deutschlands Fußball-Serienmeister FC Bayern hat laut Medienberichten in der Länderspielpause für einen Trainer-Hammer gesorgt und sich von Julian Nagelsmann getrennt. Das berichteten die "Bild"-Zeitung und der anerkannte Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagabend. Vom FC Bayern gab es dazu zunächst keine Reaktionen. Neuer Coach soll Thomas Tuchel werden.

Der Rekordmeister war nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag in der Bundesliga auf den zweiten Platz abgerutscht. Trotzdem kommt die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll es an diesem Freitag einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann erst von der Trennung in Kenntnis gesetzt werde.

Mit Tuchel gegen Dortmund?

Nach der Länderspielpause kommt es dann direkt zum Kracher gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund – und dabei könnte es zu einem äußert pikanten Wiedersehen kommen. Denn wie der "Kicker" berichtete, soll es in den vergangenen Tagen bereits Kontakt zwischen dem ehemaligen BVB-Trainer Tuchel und den Münchnern gegeben haben. Laut Romano sollen sich die Münchner und Tuchel einig sein. Die Vertragsunterlagen sollten noch am Abend fertiggestellt werden.

Der 49-jährige Tuchel hatte im Sommer 2021 mit Chelsea die Champions League gewonnen, musste im September vergangenen Jahres aber seinen Platz bei den Blues räumen. Zuvor hatte er bei Paris Saint-Germain gearbeitet. Nagelsmann war im Sommer 2021 von RB Leipzig an die Isar gewechselt. Der Vertrag des 35-Jährigen wäre eigentlich noch bis zum 30. Juni 2026 gültig. (APA, 23.3.2023)