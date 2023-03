Thiem muss weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. Foto: USA TODAY Sports/Geoff Burke

Dominic Thiem läuft weiterhin einem Erfolgserlebnis hinterher. Der 29-jährige Niederösterreicher zog beim ATP-1000-Tennisturnier in Miami am Donnerstag gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:7(7),2:6 den Kürzeren und kassierte damit die vierte Erstrunden-Niederlage in Folge. Zuvor war der dank einer Wildcard im Hauptbewerb vertreten gewesene ÖTV-Akteur auch schon in Rio de Janeiro, Santiago de Chile und Indian Wells an der Auftakthürde gescheitert.

Thiem hat damit von zehn Saisonmatches nur jenes in der ersten Runde von Buenos Aires gegen den Slowaken Alex Molcan gewinnen können. Gegen den Weltranglisten-59. Sonego unterlag der von einer hartnäckigen Handgelenksverletzung genesene vierfache Major-Finalist im dritten Anlauf zum zweiten Mal. Sonego bekommt es nun mit dem auf Position 23 eingestuften Briten Daniel Evans zu tun. Für Thiem geht es aller Voraussicht nach ab 3. April beim 250er-Event in Estoril weiter, das war zuletzt als Einstieg in die Sandsaison geplant.

Thiem: Löcher sind nicht gut

"Es war ein enger erster Satz", resümierte Thiem. Nach dem Verlust des selben – nach Satzball für Thiem – "verliere ich ganz kurz die Spannung, dann bin ich 4:0 hinten, und erst dann schaffe ich es, wieder voll drin zu sein in der Partie – die Löcher sind einfach nicht gut", sagte der ÖTV-Spieler selbstkritisch. "Das leichte Konzentrationsloch oder der leichte Spannungsabfall waren dann auch der Grund, warum ich den zweiten Satz verloren habe."

"Natürlich fehlt auch das Selbstvertrauen ein bisschen, und ich muss schauen, dass ich mir das zurückhole", sagte Thiem. Dabei überlegt er, nach Estoril "ein, zwei Wochen" auf die Challenger-Tour zurückzugehen, "einfach um vielleicht dort ein paar Siege einzufahren". Er habe derzeit auch kein Ranking für das Grandslam-Turnier in Paris, vielleicht könne er auf der Challenger-Tour mit einigen Siegen dieses Ranking holen.

Im Ranking wird der US-Open-Sieger von 2020 damit vorerst weiter außerhalb der Top 100 bleiben, aktuell ist er auf Platz 106 zu finden. (APA, red, 24.3.2023)