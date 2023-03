Nikolaus Kowall hatte schon im Vorfeld angekündigt, seine Kandidatur wieder zurückzuziehen, sollte sich jemand "gewichtigerer" als Alternative zu Rendi-Wagner und Doskozil um den SPÖ-Spitzenposten bewerben. Foto: Robert Newald Photo

Nikolaus Kowall gab am Freitag in sozialen Medien bekannt, seine Kandidatur um den Chefposten bei der SPÖ zurückzuziehen. Die Karten für die Mitgliederbefragung zum SPÖ-Parteivorsitz seien neu gemischt, seit Andreas Babler seine Kandidatur bekannt gegeben habe, so der Wiener Bezirksfunktionär.

"Mein Credo war, wenn wer gewichtigerer als Alternative zu Pam und Dosko in den Ring steigt, dann lasse ich der Person den Vortritt. Ich stehe zu meinem Wort und ziehe meine Kandidatur zurück. Die Stimmen sollen sich nicht zwischen Andi Babler und mir aufsplitten", schreibt Kowall auf Twitter.

Kowall war die dritte Person, die neben Rendi-Wagner und Doskozil eine Kandidatur für den Chefposten bei der SPÖ bekanntgab. Dies begründete er auf Nachfrage des STANDARD so: "Beide Kandidaten sind nicht in der Lage, die rechte Welle aufzuhalten." Bei Rendi-Wagner sei dieser Umstand durch Wahlergebnisse belegt, argumentiert er – "und Doskozil spielt selbst auf der rechtspopulistischen Klaviatur". Inzwischen bewerben sich rund ein Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten.

Einen Namen gemacht hat sich der heute 40-Jährige Kowall von 2007 bis 2014 als Wortführer der gegenüber der Mutterpartei rebellischen Sektion 8. Mit einer beherzten Kampagne haben die Aktivistinnen und Aktivisten einst das Verbot des sogenannten kleinen Glücksspiels in Wien angebahnt, sie kritisierten die Parteiführung immer wieder für autokratische Anwandlungen und beliebige Politik. Mittlerweile ist Kowall der Sektion 8 entwachsen und Vizeparteivorsitzender im Bezirk Alsergrund. (red, jo, 24.3.2023)

