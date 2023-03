[Inland] Nikolaus Kowall will doch nicht als SPÖ-Chef kandidieren

Machtzentren und Politik von unten: Andreas Babler in der "ZiB 3" über seine SPÖ-Kandidatur

[Wirtschaft] Ukraine kämpft gegen Abzug von Arbeitskräften – doch der Westen hat das bessere Angebot

Mikl-Leitner und die "unheimliche Freude" mit der Deutschpflicht

[Etat] Was der ORF selbst zum "ORF-Beitrag" beitragen muss

[Sport] Bayern München wirft laut Medien überraschend Trainer Nagelsmann raus

[Team Jorge] Israelische Geheimfirma im serbischen Wahlkampf im Einsatz

[Panorama] Wiens Seilbahnträume sprießen, drei Projekte beschäftigen die Stadt

[Wetter] Von Westen erreicht am Vormittag eine Kaltfront mit dichten Wolken Österreich, die bis Mittag in Vorarlberg und in Tirol bereits erste Regenschauer bringen. Weiter im Osten und Südosten scheint hingegen anfangs zumindest örtlich noch die Sonne. Bis zum Abend breiten sich aber dichte Wolken sowie Regen und Regenschauer langsam weiter in Richtung Osten aus und erreichen schließlich auch das östliche Flachland.

[Zum Tag] Heute ist Welttuberkulosetag.