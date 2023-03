Die Leiche wurde in der Nähe des Leopoldskroner Weihers gefunden. Derzeit laufen die Ermittlungen, es dürfte sich um einen Suizid gehandelt haben

Nähere Angaben kann die Polizei derzeit noch nicht machen. Foto: Imago / Michael Kristen

Salzburg – In der Stadt Salzburg ist Freitagfrüh eine tote Person in der Nähe des Leopoldskroner Weihers im Freien aufgefunden worden. Beamte der Kommission für ungeklärte Todesfälle haben Ermittlungen aufgenommen, um die Todesursache zu klären. "Es handelte sich um einen Suizid", sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag auf APA-Anfrage. (APA, 24.3.2023)