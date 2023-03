Zu den Begriffen:

Gasthäuser definiert die Wirtschaftskammer als "Gastgewerbebetriebe, die in erster Linie der Einnahme von Mahlzeiten dienen. Hinsichtlich Ausstattung der Betriebsräume, Umfang und Art des Angebotes an Speisen und Getränken sowie der Art der gesamten Betriebsführung erreichen sie in der Regel nicht den Standard eines Restaurants." Restaurants sind also laut Kategorisierung der Wirtschaftskammer eine andere Einrichtung als Gasthäuser.