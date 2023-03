Unter die besten schafften es Häuser in Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Kroatien, Türkei und Italien

Basierend auf 623.000 Bewertungen von Urlauberinnen und Urlaubern hat Holiday Check die zehn beliebtesten Familienhotels ermittelt und diese mit dem Holiday Check Award 2023 ausgezeichnet.

Familienresort Buchau, Maurach, Tirol, Österreich

Foto: Familienresort Buchau

Von 99 Prozent der Urlauber empfohlen: Das Resort direkt am Tiroler Achensee überzeugt seine kleinen und großen Gäste mit einer Kombination aus Spaß, Action und Entspannung. Das Vier-Sterne-Superior-Haus begeistert Familien nicht nur durch vielfältige Erlebniswelten für Kinder und einer großzügigen Wellness- und Saunawelt, Gäste bewerten das Resort auf Holiday Check als besonders sauber und mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Kinderprogramm und die Küche für Klein und Groß finden hohen Anklang.

Kinderhotel Ramsi, Hermagor / Pressegger See, Kärnten, Österreich

Foto: Kinderhotel Ramsi

Natur erleben auf dem 100.000 Quadratmeter großen Südplateau – Familien geben dem einzigartigen All-inklusive-Kinderhotel mit großzügiger Erlebniswelt eine Gesamtbewertung von 6/6 und kommen "immer wieder gerne". Das riesige Hotelareal bietet zahlreiche Berg-See-Erlebnisse für Sommer und Winter, eine Tierwelt mit eigenem Bauernhof, die Welt der Ritter & Könige, eine Wasserwelt mit Indoor- und Outdoorpool, die Schluchtenwelt und vieles mehr. Während Kinder in den Spielbereichen betreut werden, genießen Eltern das abwechslungsreiche Erwachsenenprogramm.

Ostsee Ferienhof Bendfeldt, Bliesdorf, Schleswig-Holstein, Deutschland

Foto: Ostsee Ferienhof Bendfeldt

100 Prozent Weiterempfehlungsrate und den Gold Award 2023: Der familiengeführte Ferienhof Bendfeldt liefert das perfekte Bauernhoferlebnis mit aktiver Landwirtschaft und Reitangebot. Hier warten Fünf-Sterne-Wellness-Häuser mit Kamin, Sauna und Terrasse mit freiem Blick auf die Ostsee auf die Familien. "Jedes Jahr gibt es etwas Neues zu entdecken. Die Wohnungen sind immer sehr sauber! Alles ist vorhanden. Es gefällt uns dort sehr gut!", Familien schreiben begeisterte Bewertungen zu Bauer Martins Erlebnishof und planen bereits den nächsten Besuch.

Gorfion Familotel Liechtenstein, Triesenberg, Liechtenstein

Foto: Gorfion Familotel

Ebenfalls über eine Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent dürfen sich die Betreiber des Vier-Sterne-Familienhotels im Bergdorf Malbun freuen. Gäste, die das Hotel regelmäßig besuchen, bezeichnen es als sehr familienfreundliche Destination, die keine Wünsche offenlässt. Auch kulinarisch wird der Feriengast hier verwöhnt: Die Großen sind von der Gourmetküche auf Haubenniveau begeistert. Die Kids finden an ihrem Buffet, was ihnen schmeckt.

Thermenhotel Kurz, Lutzmannsburg, Burgenland, Österreich

Foto: Thermenhotel Kurz

Gleich an der Sonnentherme Lutzmannsburg gelegen, liegt das Familien- und Kinderhotel, das mit einer Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent glänzt. Die Gäste lieben die herzliche Gastfreundlichkeit und die Kombination aus Therme, Wellness, Spiel und Sport mit feiner Kulinarik. Der 1.200 Quadratmeter große Indoor-Funpark bietet für Alt und Jung genug Platz zum Austoben, und das "Burgiland" lässt die Augen der Kleinsten strahlen.

Alles Paletti Karls Upcycling Hotel, Rövershagen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Foto: Alles Paletti Karls Upcycling Hotel

Als ein Paradies für Kids und Erwachsene beschreiben Gäste das außergewöhnliche Hotel, das direkt bei Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen liegt. In den 50 Schatz-Kisten-Zimmern gibt es einiges zu entdecken, denn alle bestehen aus einer Einrichtung mit Geschichte, die liebevoll aufbereitet und neu arrangiert wurde, wie es heißt. Das Hotel wird durchweg positiv von den Gästen bewertet, egal ob es um den Erlebnisfaktor, die Sauberkeit oder die Lage geht.

Valamar Parentino Hotel, Porec, Istrien, Kroatien

Foto: Valamar Parentino Hotel

Dieses Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe des wunderschönen Kiesstrandes Val Parentino Family nur fünf Gehminuten vom historischen Zentrum von Poreč entfernt. Familien schätzen aber offenbar nicht nur die Lage, sondern auch die Poollandschaft und das Wassersportangebot. Als freundlich und hilfsbereit wird der Service von einigen Gästen beschrieben. "Wir kommen wieder!", liest man häufig.

Tui Blue Palm Garden, Manavgat – Kizilagac, Türkische Riviera, Türkei

Foto: Tui Blue Palm Garden

Das Hotel mit "unwiderstehlicher Küche, mitreißendem Sportangebot und unendlichen Möglichkeiten, Neues zu erleben", wurde in diesem Jahr mit einem Holiday Check Gold Award ausgezeichnet. Herausragend bewerten die Gäste die schönen, geräumigen Zimmer, die großzügige Poolanlage, den Kids Club sowie den sehr freundlichen und hilfsbereiten Service. "Für uns einfach das beste Essen, welches wir jemals in einem Hotel hatten", schwärmt eine Familie, die das Hotel zu 100 Prozent weiterempfiehlt.

La Blanche Island Bodrum, Güvercinlik, Türkische Ägäis, Türkei

Foto: La Blanche Island Bodrum

In einer ruhigen Gegend an der Küste von Güvercinlik bietet die Anlage einen eigenen Strandbereich, mehrere Außenpools und einen Wasserpark. Besonders gut finden Familien die vielen Wassersportmöglichkeiten, das abwechslungsreiche Essen und das hilfsbereite Personal. Außerdem werden die schöne Lage in der Natur und die großzügigen Zimmer sehr gut bewertet.

Paradù Tuscany EcoResort, Marina di Castagneto, Toskana, Italien

Foto: Paradu Tuscany EcoResort

Das umweltfreundliche Hotel in der Toskana bietet neben einer "entspannten Atmosphäre und schönen geräumigen Zimmern eine Vielzahl von Abenteuern für Groß und Klein". Die Lage direkt am Strand wird ebenso geschätzt wie die große Poollandschaft und die zahlreichen Restaurants und Bars. Besonders gut gefallen den Gästen die kleinen Chalets und Lodge Tents, eingebettet in die Natur. (red, 24.3.2023)