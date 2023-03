Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Am Freitag fuhr ein Mann mit dem Auto in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn mehrere Menschen an und verletzte diese, wie der deutsche TV-Sender NTV berichtet.

Der Mann sei auch gegen mehrere Autos gefahren, zitiert NTV einen Sprecher der Polizei. Es gebe außerdem hinweise, dass der Mann "psychisch auffällig" sei. (Red, 24.3.2023)