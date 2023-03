New York, New York, Paul – Ein Alien auf der Flucht, Warum wir tanzen, Yellowjackets 2, Killing Eve – Mit Radiotipps

19.20 REPORTAGE

New York, New York Der Versuch einer dokumentarischen Annäherung an eine Stadt, die nach wie vor Strahlkraft besitzt. ZDF-Korre spondent Johannes Hano trifft Hip-Hop- und Street-Art-Legenden, Drogenhändler, Influencer und Banker. Bis 20.00, 3sat

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Paul – Ein Alien auf der Flucht (USA/GB 2011, Greg Mottola) Zwei Sci-Fi-Nerds (Simon Pegg und Nick Frost!) gewähren auf dem Weg zu einer Comicmesse einem Außerirdischen Unterschlupf. Bis 22.15, ATV 2

22.10 SATIRE

Loriots Ödipussi (D 1987, Loriot) Gelungener Spielfilmeinstand von Loriot: Paul Winkelmann, Geschäftsführer des familieneigenen Möbelgeschäfts, lebt mit 56 noch immer bei seiner dominanten Mutter. Als er eine Psychologin (Evelyn Hamann) kennenlernt, kommt Unruhe in die gepflegte Abhängigkeit. Bis 23.35, BR

Kultkino

22.35 DOKUMENTATION

Warum wir tanzen – Die Kraft der Bewegung Warum ist der Tanz Teil so gut wie jeder menschlicher Kultur? Eine Spurensuche nach Ursache und Wirkung. Bis 23.25, Arte

22.55 DOKUMENTARFILM

Claudia Cardinale – Die Geheimnisvolle (F 2018, Marie-Dominique Montel, Christopher Jones) Claudia Cardinale hat als Darstellerin Klassiker wie Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod mitgeprägt. In der Doku blickt sie mit Weggefährten auf ein spannendes, wendungsreiches Leben zurück. Bis 23.50, 3sat

Streaming-Tipps

MEDIENSKANDAL

Erfundene Wahrheit – Die Relotius Affäre

(D 2023, Daniel Sager) Mit seinen großteils gefälschten Reportagen für den Spiegel hat der mit Preisen überhäufte Journalist Claas Relotius 2018 für einen Skandal gesorgt, der die Medienbranche schwer erschütterte. In seiner Doku beleuchtet der deutsche Filmemacher Daniel Andreas Sager die Hintergründe der Affäre und zeigt auch, wie das betroffene Nachrichtenmagazin mit dem Fall umging. Sky

SURVIVAL

Yellowjackets 2 (USA 2023, Ashley Lyle, Bart Nickerson) Um den Überlebenskampf einer Gruppe Jugendlicher nach einem Flugzeugabsturz im Jahr 1996, verschränkt mit der Gegenwart der Betroffenen 25 Jahre später, ging es in der ersten Staffel von Yellowjackets. Der Rezeptur aus Mystery- und Horrorelementen in verschneitem Gelände bleibt man auch in den neuen Folgen treu. Zur formidablen Besetzung gehören unter anderem Christina Ricci, Juliette Lewis und Elijah Wood. Paramount+

Nach dem Flugzeugabsturz vor 25 Jahren: Juliette Lewis (links) und Christina Ricci in "Yellowjackets" auf Paramount+. Foto: AP, SHOWTIME NETWORKS

AGENTENTHRILLER

Killing Eve (GB 2018, Phoebe Waller-Bridge) Eine Mitarbeiterin (Sandra Oh) des MI5 erkennt, dass hinter einer Reihe von Auftragsmorden eine Frau (Jodie Comer) steckt. Die Folgen der ersten Staffel des spannenden wie witzigen Katz-und-Maus-Spiels sind nach ZDF neo sukzessive in der ZDF-Mediathek abrufbar. ZDF-Mediathek