Führt ab Samstag regelmäßig durch "Wien heute": Carmen Ludwig. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Carmen Ludwig ist neu im Moderationsteam der ORF-Nachrichtensendung "Wien heute". Ab Samstag, 19 Uhr, wird sie regelmäßig durch die Sendung auf ORF 2 führen. Sie folgt Patrick Budgen nach, der wie berichtet zu "Guten Morgen Österreich" gewechselt ist, aber die Talkreihe "Bei Budgen" aufrechterhält. Ludwig hat seit 2016 Erfahrung im Landesstudio Wien gesammelt und etwa die Social-Media-Abteilung mitaufgebaut.

Seit 2020 ist sie als Online-, Radio- und vor allem Fernsehredakteurin, wo sie zahlreiche Live-Einsteige vor der Kamera absolvierte, tätig. "Carmen Ludwig vereint für mich journalistische Kompetenz und eine starke Bildschirmpräsenz in geradezu idealer Weise. Sie hat das in zahlreichen Live-Berichten in 'Wien heute' und als Host unserer Social-Media-Kanäle bereits mehrfach unter Beweis gestellt", so ORF-Wien-Chefredakteur Oliver Ortner in einer Aussendung über die 28-Jährige. (APA, 24.3.2023)