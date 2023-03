Nato

Nato-Beitritt: Finnland und Schweden gehen "Hand in Hand"

Schweden und Finnland streben weiter einen gemeinsamen Beitritt zur Nato an. "Wir gehen in dieser Situation Hand in Hand", sagte der finnische Präsident Sauli Niinistö bei einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson und dem norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Störe im schwedischen Harpsund

