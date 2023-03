Die schwedische Compagnie Cullberg gastiert mit Jefta van Dinthers düster brillantem Stück "On Earth I’m Done: Islands" im Tanzquartier Wien

Futuristische Gestalten, nebeldurchzogene Lichtstreifen und viele offene Fragen: Choreograf Jefta van Dinther befragt kritisch das kulturelle Selbstbild des Menschen. Foto: Carl Thorborg

Szenen wie aus ferner Zukunft: Aus dem dunklen Bauch der Bühne schleichen acht Gestalten in futuristischen Bodysuits nach vorne in einen nebeldurchzogenen Lichtstreifen – geschmeidig auf allen Vieren wie Tiere, die sich an der Sonne wärmen wollen. Sie warten auf fünf nackte Artgenossen einer zweiten Gruppe, die sich langsam nähert.

Schon zu Beginn von "On Earth I’m Done: Islands", seiner neuen Produktion mit dem Ensemble der schwedischen Company Cullberg, macht es der holländische Choreograf Jefta van Dinther, wie zurzeit im Tanzquartier Wien zu sehen ist, so richtig spannend: Wer sind diese science-fictionhaften und zugleich archaischen Figuren? Und was haben sie vor?

Im Lauf des Stücks wächst die Zahl der Möglichkeiten: Sehen wir in einer gescheiterten Techno-Zukunft Menschen, die zu Primaten regrediert sind? Produkte verborgener Maschinen, die darauf programmiert wurden, eine neue Evolution des Homo sapiens auszulösen? Haben wir’s überhaupt mit Menschen zu tun – oder doch eher mit gentechnisch erzeugten Nachbildungen?

Fragen über Fragen! So großzügig kann ein Kunstwerk sein, das bis zum Schluss möglichst viel offen lässt, Eindeutigkeit meidet und so dem Publikum genügend Spielraum bietet, in welchem es eigene Vorstellungen entwickeln kann. Und das, obwohl, wie Jefta van Dinther deutlich zeigt, in seinem Stück nicht nur formal, sondern auch inhaltlich ein detailliert ausgearbeiteter "Algorithmus" wirksam ist.

Brillant gearbeitet

Dieser treibt im Stück "On Earth I’m Done: Islands" das Verhalten und die Handlungen der 13 Tänzerinnen und Tänzer genauso an wie die Kompositionen der Sounds und des Lichts. Wobei sich herausstellt, dass dieses Werk ebenso brillant gearbeitet ist wie frühere, die van Dinther bekannt gemacht haben – auch in Wien, wo Grind, Dark Field Analysis oder Plateau Effect zu sehen waren.

In den Regelstrukturen, die sich damals wie auch jetzt erkennen lassen, greift der Choreograf tief in den finsteren Teich unseres kollektiven Unbewussten und darin auf das kulturelle Selbstbild des Menschen zu. Er versucht, seinem Publikum diese Imagination, in der es miteingeschlossen ist, von ihrer oft verdrängten Rückseite her zu zeigen.

Für "On Earth I’m Done: Islands" gilt, dass der industriegesellschaftliche Glaube an den kulturellen und zivilisatorischen Fortschritt offenbar verdeckt, wie stark eben darin die finstersten Regressionen verankert sind. Van Dinther verdeutlicht das durch die Art, wie seine Figuren soziale Verhaltensmuster üben und von einer Stimme aus dem Off im Chor folgsam eine Sprache lernen. Diese Wesen stehen, ohne es zu verstehen, unter dem Einfluss einer anonymen Autorität.

Es wird schlimmer: Gegen Ende mutieren die Scheinwerferlicht-Inseln, in denen sich Jefta van Dinthers Humanoide lange bewegen, abrupt zu unbetretbaren und erstaunt beäugten Terrains. Schließlich werden die zunächst individuellen Bewegungen der Tänzer perfekt synchron: Der Weg in die Unmündigkeit ist ein realistisches Zukunftsszenario. (Helmut Ploebst, 24.3.2023)