Bis Freitag mussten sich Interessenten bewerben. Wie viele das getan haben, ist noch unbekannt. Am Montag will die Partei das weitere Prozedere klären

Die Sozialdemokratische Partei beschäftigt zur Zeit eine Führungsdebatte. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Am gestrigen Freitag um 23:59 Uhr ist die Frist für Bewerbungen um den SPÖ-Vorsitz abgelaufen. Wie viele sich um den Chefsessel beworben haben, ist noch offen. Die Partei hat noch keine offizielle Namensliste herausgegeben. Die Sozialdemokraten wollen am Montag in einem Präsidium die weiteren Schritte zur Mitgliederbefragung und zum Parteitag klären.

Die SPÖ hat eine turbulente Woche hinter sich. Was zunächst nach einem Zweikampf zwischen der amtierenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Herausforderer Hans Peter Doskozil aussah, entwickelte sich zu einem Mehrkampf. Der Wiener Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall forderte das Duo heraus. Er zog seine Kandidatur aber zurück, nachdem der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler sein Antreten im Rennen um die Parteiführung öffentlich gemacht hat. Laut nicht bestätigten Medienberichten soll die Bewerberliste mittlerweile bereits ein Dutzend Namen enthalten.

Ludwig gegen Kern

Immer wieder als Last-Minute-Kandidat gehandelt wurde der frühere Kanzler Christian Kern, wohl auch, weil er den ganzen Prozess seit Tagen auf Nachfragen nur vage kommentiert. Unterstützung von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hätte er dabei jedenfalls nicht, der auch nicht an ein Antreten des ehemaligen Parteichefs glaubt: "Es wäre auch ein merkwürdiges Bild: dass er nach einer verlorenen Wahl als Kanzler aus der Partei ausscheidet, die Opposition einer von ihm selbst vorgeschlagenen Frau überlässt, um dann wieder das Kanzleramt anzustreben", meinte der Stadtchef im STANDARD. Dass der Prozess durch die vielen eingetrudelten Kandidaturen nicht einfacher wird, sieht auch Ludwig so: "In der Tat ist es jetzt etwas unübersichtlich geworden", meint er weiter.

Rendi-Wagner mit Videobotschaft

Rendi-Wagner hat sich indes am Samstag in einem Video an die Mitglieder gewandt. Darin wirbt sie für die eingeschlagene Vorgangsweise mit Mitgliederbefragung und Parteitag, damit "Debatten über uns selbst, die uns als Bewegung lähmen", endgültig beendet werden können. Als Parteivorsitzende sei es ihr wichtig, "diese notwendigen Entscheidungen" rasch zu treffen, "damit die drängenden Lösungen und Themen, die wir für unser Land haben, wieder im Vordergrund stehen". Mit den jüngsten Beschlüssen werde sicher gestellt, dass es eine "demokratisch legitimierte Entscheidung" gebe.

SPÖ

In dem knapp eineinhalbminütigen Video, das Rendi-Wagner mit eher ernster Miene im Freien zeigt, nannte die Parteichefin die gegenwärtige Situation keine einfache für der Sozialdemokratie nahe stehende Menschen. Aber sie wisse auch, dass man diese Situation meistern werde. Die SPÖ sei eine Partei der Zuversicht, weshalb sie die kommenden Wochen auch als Chance sehe, so Rendi-Wagner, die das Video mit einem "tief empfundenen" Freundschaft und Glück auf beendet.

Mitgliederbefragung ab 24. April

Von 24. April bis 10. Mai können SPÖ-Mitglieder über die Parteiführung abstimmen. Die endgültige Entscheidung soll ein Sonderparteitag am 3. Juni bringen. Dem vorangegangen waren schon seit längerem andauernde Querelen zwischen Parteichefin Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Doskozil. Endgültig eskaliert war die Lage nach den Stimmeneinbußen der SPÖ bei der Kärntner Landtagswahl.

Zu Ende gegangen ist die Frist für die Kandidaturen am Freitag um 23.59 Uhr. Bis spätestens dahin musste man auch SPÖ-Mitglied sein, um mitstimmen zu können. Wie viele neue Anträge es gibt, will die Partei erst nach einer Vorstandssitzung am Montag preisgeben, bei der auch über die am Mittwoch vom Präsidium erarbeiteten Verfahrensrichtlinien abgestimmt werden soll.

Die Fragestellung für die Mitgliederbefragung soll sinngemäß lauten, ob Pamela Rendi-Wagner Vorsitzende bleiben und Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl werden soll oder eben ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin. Auch über diese Personen wird am Montag der Vorstand definitiv abstimmen. (red, APA, 25.3.2023)