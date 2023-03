Steffen mit Hattrick in erster halben Stunde. Israel spielt nur 1:1 gegen Kosovo

Die Schweiz ist auf Kurs. Foto: IMAGO/Just Pictures

Novi Sad – Die Schweiz ist mit einem überzeugenden 5:0 gegen Belarus in die EM-Qualifikation gestartet. Im "Geisterspiel" im serbischen Novi Sad schoss Renato Steffen in der ersten halben Stunde einen lupenreinen Hattrick für die Schweizer. Salzburgs Noah Okafor kam bei der "Nati" nach einer Stunde ins Spiel und bereitete das 4:0 durch Granit Xhaka vor. Die Schweiz übernahm in Gruppe I damit die Tabellenspitze, Israel und der Kosovo trennten sich im Parallelspiel mit einem 1:1.

Die UEFA verzichtete trotz der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine darauf, Belarus von der EM-Teilnahme auszuschließen. Jedoch dürfen die Osteuropäer ihre Partien nicht im eigenen Land austragen. In Novi Sad waren keine Zuschauer zugelassen.

Die Türkei gewann bei ihrem Start in Jerewan gegen Armenien mit 2:1. Schottland besiegte Zypern mit 3:0. (APA, 25.3.2023)

Gruppe A

Schottland – Zypern 3:0 (1:0)

Tore: McGinn (21.), McTominay (87., 93.)

Gelb-Rote Karte: Ioannou (Zypern/95.)

Gruppe D

Armenien – Türkei 1:2 (1:1)

Tore: O. Kabak (10./Eigentor) bzw. O. Kökcü (35.), Aktürkoglu (64.)

Gruppe I

Belarus – Schweiz 0:5 (0:3)

Tore: Steffen (4., 17., 29.), Xhaka (62.), Amdouni (65.)

Israel – Kosovo 1:1 (0:1)

Tore: D. Peretz (56.) bzw. Dasa (36./Eigentor)