Verlieben sich ineinander: Thomas (Ernst Hannawald) und Martin (Jürgen Prochnow) in "Die Konsequenz", 22 Uhr, Arte. Foto: ARD Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Der Abwrack-Clan – Das harte Geschäft der Schiffsverwerter Morten, Klaus und Eddie Smedegaard sind drei Brüder von 18 Geschwistern, die in Esbjerg in Dänemark eine ökologische Abwrackwerft betreiben. Brachiale Maschinen zerteilen hier Schiffe in ihre Bestandteile. Fast alles wird wiederverwertet. Bis 20.15, Arte

20.15 KULT

Pulp Fiction (USA 1994, Quentin Tarantino) Wer’s immer noch nicht weiß: einer der zentralen Filme der 90er-Jahre. Und, ja, der Film, der wohl mehr schlechte Nachahmer auf den Plan rief als je einer zuvor. Das Missverständnis dabei: Tarantino ist nicht nur ein Meister des Zitats und der verschlungenen Erzählwege – er kann auch Dialoge schreiben. Esmeralda: "What is your name?" Butch: "Butch." Esmeralda: "What does it mean?" Butch: "I’m American, honey. Our names don’t mean shit." Bis 23.25, Kabel eins

20.15 THEMENMONTAG

Fasten und jung bleiben Florian Kröppel und Kurt Langbein haben sich mit der Auswirkung des Fastens und anderer Techniken auf unseren Körper auseinandergesetzt. Um 21.05 folgt Die Diäten-Challenge, um 21.55 Abnehmen und schlank bleiben – kann das gehen?, danach um 22.45 Gesundbrunnen Darm – Die Kraft aus der Körpermitte. Bis 23.35, ORF 3

22.00 BEZIEHUNG

Die Konsequenz (D 1977, Wolfgang Petersen) Der wegen "Verführung eines Minderjährigen" im Gefängnis einsitzende Martin lernt Thomas, den Sohn eines Aufsehers, kennen und lieben. Nach seiner Entlassung ziehen die beiden zusammen. Doch die Umgebung tut alles, um sie trennen, eine Beziehung zwischen Männern ist ein Tabu. Mit Jürgen Prochnow und Ernst Hannawald. Bis 23.35, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Sommerfahrt – Zeit heilt keine Wunden In den 1980er-Jahren war Filmemacher Gereon Wetzel Teil einer Pfadfindergruppe in Bonn. In seiner Doku arbeitet er ein dunkles Kapitel auf, es geht um den Verdacht, dass inmitten seiner Pfadfindergemeinschaft sexuelle Gewalt ausgeübt wurde. Ein sehr persönlicher Film über die Strukturen und Systeme von Missbrauch. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Der charismatische Monsieur Picasso. / Die Kunst des Fleisches: Der französische Superstar des Feminismus ORLAN im Porträt. / Querdenker: Moritz Eggerts Operette Die letzte Verschwörung an der Volksoper. / Ein Blick in die Zukunft: Science-Fiction(s) im Weltmuseum. / Ein schwarzes Leben: Adam Pendleton und #BlackLivesMatter im Mumok. Um 23.15 folgt die Doku Picasso – Seine Erben. Bis 0.00, ORF 2

23.35 POETISCH

Paris schläft (Paris qui dort, F 1925, René Clair)

Der Nachtwächter des Eiffelturms merkt, dass sich in Paris nichts mehr bewegt. Nur eine Gruppe von Freunden, die mit dem Flugzeug in die Hauptstadt gekommen ist, ist dem Lähmungsstrahl entkommen. Science-Fiction-Stummfilm aus dem

Jahr 1925. Bis 0.35, Arte