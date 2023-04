In Bremerhaven, dem größten Automobilumschlaghafen Europas spielt der neue "Tatort" am Sonntag um 20.15 Uhr, auf ORF 2 und in der ARD. Dort wird auf einem der Verladeterminals eine Leiche gefunden. Das Bremer Ermittler-Team nimmt mit Liv Moormann und Linda Selb und mit Hilfe des Bremerhavener Kollegen Robert Petersen die Ermittlungen auf. Dabei stoßen sie auf die Autotuner Marie, Gheorghe und Oleg. Sie lassen öfter heimlich einen Wagen für nächtliche Rennen mitgehen. In einer verhängnisvollen Nacht entpuppt sich das Fahrzeug als ganz besonders brisant. Liv Moormann ist schnell mittendrin in der Auto-Tuning-Szene – und als waschechte Bremerhavenerin sieht sie sich mit alten Freunden und der Familie konfrontiert.