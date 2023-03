Auftaktsieg für Bagnaia. Foto: APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Portimao – Weltmeister Francesco Bagnaia hat in souveräner Manier den Saisonauftakt der MotoGP-WM in Portimao gewonnen. Der Sprint-Sieger vom Samstag war auch beim Grand Prix am Sonntag in Portugal auf seiner Ducati nicht zu schlagen und siegte vor dem Spanier Maverick Vinales (Aprilia) und Marco Bezzecchi (Ducati) aus Italien. Die KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller fuhren nach 25 Runden auf den Plätzen sechs und sieben über die Ziellinie.

Für eine Schrecksekunde sorgte der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez in der dritten Runde. Der 30-jährige Spanier, von der Pole Position gestartet, verschätzte sich auf seiner Honda und kollidierte mit dem an Platz zwei liegenden Lokalmatador Miguel Oliveira, der eine Quetschung des Oberschenkels erlitt. "Pecco" Bagnaia führt die WM-Wertung nun mit 37 Punkten vor Vinales (25) und Bezzecchi (16) an.

Der Spanier Pol Espargaro vom KTM-Werksteam GasGas konnte nach einem Sturz im Freitag-Training nicht am Rennen teilnehmen, genauso wie Enea Bastianini (Ducati), der nach einem Sturz im Sprint am Samstag fehlte. (APA, 26.3.2023)

MotoGP-Ergebnisse Grand-Prix von Portugal in Portimao vom Sonntag:

1. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 41:25,401 Min.

2. Maverick Vinales (ESP) Aprilia +0,687 Sek.

3. Marco Bezzecchi (ITA) Ducati +2,726



Weiter:

6. Brad Binder (RSA) KTM +8,247

7. Jack Miller (AUS) KTM +8,381

13. Augusto Fernandez (ESP) GasGas KTM +21,723