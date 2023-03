Am Montag empfängt Österreich in Linz Estland. Ralf Rangnick ist vom Sieg überzeug. In Sachen Verbandspräsident wird das niedrige Tempo gedrosselt

David Alaba (links) war im Mannschaftstraining zu Windischgarsten schon recht flott unterwegs. Der Kapitän soll gegen Estland Auslauf bekommen. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Und weiter geht es. Die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ist für die österreichische Fußballnationalmannschaft vorerst eine Erfolgsgeschichte, der Auftakt, das 4:1 am Freitagabend in Linz gegen Aserbaidschan war, von den ersten 18 Minuten einmal abgesehen, höchst erfreulich. Teamchef Ralf Rangnick lobte die "geschlossene Mannschaftsleistung", erwähnte "die Qualität des Kaders", hob den zweifachen Torschützen Marcel Sabitzer "als Unterschiedsspieler" hervor.

Am Montag sollte dem Werk das zweite Kapitel hinzugefügt werden, Estland gastiert im Linzer Stadion (20.45 Uhr, ORF 1). Die Esten, sie werden vom Schweizer Thomas Häberli gecoacht, sind die Nummer 109, um zwölf Plätze besser klassiert als Aserbaidschan. Es gibt freilich genau null Gründe, sich zu schrecken, Österreichs Auswahl wird das Spiel dominieren. Die Bilanz ist makellos, in der WM-Quali für 1998 wurde zweimal gewonnen (2:0, 3:0). Teamchef war damals Herbert Prohaska, Österreich nahm dann an der Endrunde in Frankreich teil.

Rund 25 Jahre später, am 26. März 2023, saß David Alaba neben Rangnick im Kulturhaus Römerfeld von Windischgarsten. Die Abschlusskonferenz stand an. Man hatte die Uefa ersucht, diese nicht im Linzer Stadion abhalten zu müssen, um sich sinnlose Autobusfahrten zu sparen und das Quartier Dilly nicht verlassen zu müssen. Der europäische Verband erteilte die Erlaubnis, es war ihm nämlich wurscht.

Sabitzer fraglich

Sabitzer, der gegen Aserbaidschan einen Schlag gegen das Knie erlitten hatte, und Gernot Trauner mussten das letzte Training auslassen. Ob sie mittun können, wird sich kurzfristig entscheiden. Maximilian Wöber fehlt gewiss. Rangnick hofft auf Sabitzers Einsatz. "Falls nicht, spielt ein anderer." Alaba war ein Monat lang außer Gefecht (Oberschenkelmuskulatur), nun hat sich der Kapitän für "bereit" erklärt. "Ob es für 90 Minuten reicht, glaube und weiß ich nicht." Vermutlich wird der Real-Madrid-Legionär erst im Laufe der Partie eingewechselt. "Ich höre auf meinen Körper."

Sollte Sabitzer ausfallen und Alaba zunächst auf dem Bankerl sitzen, würde Konrad Laimer als Kapitän beginnen. Für den 64-jährigen Rangnick ist es das zehnte Match als Teamchef, von den Esten erwartet der Deutsche "eine Fünferkette in der Abwehr. Sie werden versuchen, Nadelstiche zu setzen. Aber es liegt ausschließlich an uns" Alaba über die bisherige Zeit unter Rangnick: "Wir haben Schritte nach vorne gemacht, einen Ehrgeiz entwickelt. Und wir können rasch reagieren." Gegen Aserbaidschan wurde laut Rangnick bis zum Abpfiff "das Gaspedal betätigt. Das erwarte ich immer. Natürlich steht über allem das Resultat."

Auf der Bremse

Auf andere Ebene wird im österreichischen Fußball gebremst. Der interimistische Verbandspräsident Johann Gartner war in Windischgarsten zu Gast, der 71-Jährige wurde von Autogrammjägern nicht behelligt, das unterscheidet ihn etwa von Alaba. Gerhard Milletich ist Ende Jänner zurückgetreten (Stichwort Inseratenaffäre), Gartner ist Lückenbüßer, hat sich erbarmt. Es ist nicht unbedingt so, dass die Nation auf eine rasche Entscheidung drängt, aber es wird von ihr doch Geduld verlangt. Der Niederösterreicher rechnet erst im September mit einem Nachfolger für sich selbst. "Man muss behutsam vorgehen, sonst wird es ein Rohrkrepierer." Man arbeite an Statutenänderungen. "Es gibt kein Tabuthema."

Die neun Landespräsidenten sind in erster Linie zerstrittenen, die offenen Gräben nicht zugeschüttet. "Es wäre eine Lüge, zu behaupten, es ist alles eitel Wonne und Waschtrog. Die Wunden sind nicht einmal verkrustet, geschweige denn verheilt. Das braucht alles seine Zeit", sagte Gartner. Vernünftig wäre eine externe Lösung, aber es geht um Eitelkeiten, um Machterhalt, ums Schmoren im eigenen Saft. Dem Kärntner Klaus Mitterdorfer und dem Steirer Wolfgang Bartosch werden Ambitionen nachgesagt.

In Linz wird am 27. März nicht gebremst und auch nicht gekuppelt. Das Stadion wird wieder mit 16.000 Zuschauern gefüllt sein, es gibt nur mehr Restkarten. Rangnick fordert: "Von der ersten Minute an aufs Gaspedal steigen." Bremser Gartner rechnet fix damit. (Christian Hackl, 26.3.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

EM-Qualifikation, Gruppe F, 2. Runde:

Österreich – Estland

(Raiffeisen Arena, 20.45 Uhr/live ORF 1, SR Enea Jorgji/ALB)

Österreich: Lindner (FC Sion, 35 Länderspiele) – Mwene (PSV Eindhoven, 4/0), Posch (Bologna FC, 21/1 Tor), Danso (RC Lens, 12/0), Ulmer (Red Bull Salzburg, 32/0) – Laimer (RB Leipzig, 25/2), Seiwald (Red Bull Salzburg, 11/0), Ljubicic (1. FC Köln, 5/1) – Baumgartner (TSG Hoffenheim, 26/8), Gregoritsch (SC Freiburg, 44/8), Wimmer (VfL Wolfsburg, 2/0)

Ersatz: Hedl (Rapid Wien, 1), Pentz (Bayer Leverkusen/GER, 4) – Alaba (Real Madrid, 98/15), Auer (Rapid Wien, 0), Daniliuc (Salernitana, 0), Schmid (Werder Bremen, 3/0), Kainz (1. FC Köln, 22/0), Prass (Sturm Graz, 1/0), Weimann (Bristol City, 21/1), Onisiwo (FSV Mainz, 20/1), Adamu (Red Bull Salzburg, 4/0)

Fraglich: Trauner (Feyenoord Rotterdam, 10/1 – Schlag aufs Knie), Sabitzer (Manchester United, 69/14 – Schlag aufs Knie)

Es fehlen: A. Schlager (erkrankt), Wöber (Oberschenkelverletzung), Lienhart (Muskelverletzung), X. Schlager (Syndesmosebandriss), Lazaro (Seitenbandriss im Knie), Honsak (Adduktorenprobleme), Arnautovic (Fußverletzung), Kalajdzic (Kreuzbandriss)

Estland: Hein (Arsenal/ENG, 19/0) – Paskotsi (Tottenham/ENG, 16/0), Kuusk (Flora Tallinn, 23/0), Mets (FC St. Pauli/GER, 84/0), Tamm (FCSB Bukarest/ROM, 52/4), Pikk (Odra Opole/POL, 48/1) – Zenjov (Flora Tallinn, 105/17), Shein (FC Utrecht/NED, 4/0), K. Vasilyev (Flora Tallinn, 149/26), Sinyavskiy (FC Slovacko/CZE, 23/0) – Sappinen (Stal Mielec/POL, 50/10)

Ersatz: Igonen (Podbeskidzie Bielsko-Biala, 14/0), Vallner (Levadia Tallinn, 1/0) – Teniste (Tartu Tammeka, 97/1), Baranov (Pjunik Jerewan/ARM, 46/0), Lipp (Flora Tallinn, 2/0), Breedjas (Flora Tallinn, 2/0), Ojamaa (Flora Tallinn, 57/1), Käit (Rapid Bukarest/ROM, 46/8), Miller (Flora Tallinn, 23/1), Vashchuk (Sligo Rovers/IRL, 11/0), Tunjov (SPAL Ferrara/ITA, 9/0), N. Vasilyev (Levadia Tallinn, 2/0), Reinkort (Flora Tallinn, 2/0), Sorga (Lok Plowdiw/BUL, 25/4)

Es fehlen: Kallaste, Peetson, Soomets, Poom, Anier (alle verletzt)

Parallelspiel: Schweden – Aserbaidschan (Stockholm/Solna, 20.45 Uhr)