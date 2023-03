Im Duell zwischen dem KAC und Salzburg ist Action garantiert. Foto: APA/EXPA/JFK

Klagenfurt – Der KAC hat in den Play-offs der ICE Hockey League zurückgeschlagen und in der Halbfinal-Serie gegen Meister Salzburg auf 1:1 gestellt. Die Klagenfurter revanchierten sich am Sonntag mit einem packenden 6:2 gegen den Titelverteidiger vor heimischer Kulisse für die 1:5-Auftaktniederlage. Die Vienna Capitals gerieten unterdessen gegen HCB Südtirol mit einem 2:3 in der "best of seven"-Serie mit 0:2 in Rückstand. Die dritten Partien steigen am Dienstag in Salzburg und Bozen.

Für die Salzburger endete damit ein Play-off-Erfolgslauf von 17 Siegen in Serie. Der KAC zeigte im Vergleich zur Pleite am Freitag ein völlig verändertes Gesicht. Paul Postma (14.) und Lukas Haudum (20.) trafen im ersten Drittel vor 4.396 Zuschauern, Jesper Jensen Aabo (28.), Clemens Unterweger (33.) und Nicholas Petersen (34./PP) stellten einen verdienten Fünf-Tore-Vorsprung her. Doch Tyler James Lewington (34.) und Mario Huber (35.) hielten die Partie spannend.

Im Schlussdrittel fanden die Salzburger, die erneut ohne Leistungsträger Thomas Raffl auskommen mussten, allerdings kein Rezept gegen die Defensive der Kärntner. Stattdessen sorgte Thomas Hundertpfund mit einem Distanzschuss aus dem eigenen Eck ins leere Tor bei doppelter Unterzahl für die Entscheidung (53.).

In Wien ging Bozen durch Mike Halmo (4.) früh in Führung, kurz nach der ersten Drittelpause erhöhte Brad McClure (21.) vor 5.100 Fans für die Gäste. Lukas Kainz verkürzte im Powerplay (35.), wenig später traf aber Mike Dalhuisen (36.) für die Südtiroler. Matt Bradley (37.) unmittelbar darauf ließ die Capitals wieder hoffen, im letzten Drittel wollte der Ausgleich aber nicht mehr gelingen. Das erste Spiel hatten die Wiener nach Verlängerung mit 1:2 verloren. (APA; 26.3.2023)

Ergebnisse ICE Hockey League vom Sonntag – Halbfinale ("best of seven"):

KAC – RB Salzburg 6:2 (2:0,3:2,1:0)

Stand in der Serie: 1:1

Nächstes Spiel am Dienstag in Salzburg

Vienna Capitals – HCB Südtirol 2:3 (0:1,2:2,0:0)

Stand in der Serie: 0:2

Nächstes Spiel am Dienstag in Bozen