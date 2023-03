Die europäische Gaslobby trifft sich ab Montag in Wien. Aktivistinnen und Aktivisten reisten für Proteste und Blockaden an, die Polizei soll Pfefferspray eingesetzt haben

In dieser Galerie: 3 Bilder Proteste gegen die Gas-Konferenz in Wien. Nach Aktionen am Samstag am Sonntag gibt es nun Demonstrationen und Sitzblockaden in der Wiener Innenstadt. APA/TOBIAS STEINMAURER Aktion am Ring Montag Früh. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER Polizeiaufgebot in der Wiener Innenstadt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – So eine Aufmerksamkeit hatte die "European Gas Conference" (Europäische Gas-Konferenz, EGC) die heute im Wiener Hotel Marriott beginnt, noch nie. Von 27. bis 29. März tagen Expertinnen und Experten mit Unternehmen wie OMV, BP und Shell, und Vertreterinnen und Vertretern der Politik in der Innenstadt. Aktivisten und Aktivistinnen des internationalen Bündnisses Block Gas haben bereits am Wochenende durch Grünfärbung des Donaukanals, Straßenblockaden und Protesten beim General Aviation Terminal in Schwechat ihren Frust bekundet, dass trotz Erderhitzung noch immer über die Zukunft von Gas gesprochen wird und auf die Notwendigkeit einer "grüneren" Welt hingewiesen. Auch Fridays For Future hat sich angesagt, um gegen das "'Who is Who' der zerstörerischen Gasindustrie" zu protestieren

Montag Früh ging es weiter mit den Aktionen: In der Innenstadt haben gleich mehrere Sitzblockaden stattgefunden. Trotz massiven Polizeiaufgebots blockieren hunderte Menschen Straßen vor dem Marriott Hotel im Zentrum. Die Protestierenden fordern ein Ende der fossilen Lobbypolitik "hinter verschlossenen Türen" und verlangen einen "gerechten Umbau des Energiesystems". Mit Transparenten wie "European Gas Conference: Ihre Profite = unsere Krisen" und "Gas = CO2lonialism. Solidarität statt Pipelines bauen!" wiesen die Protestierenden darauf hin, "wie das profitgesteuerte Energiesystem Klimakrise, Teuerung und weitere Krisen vorantreibt".



"Die Konzerne und Investor:innen, die sich hier treffen, verschmutzen nicht nur unser Klima, sondern fesseln uns weiter an ein von fossilen Brennstoffen abhängiges Energiesystem: Das bedeutet hohe Energierechnungen für uns, aber hohe Gewinne für sie selbst. Während wir uns das Heizen nicht mehr leisten können, konnten Konzerne wie die OMV ihre Gewinne vervielfachen!", schrieb Verena Gradinger, Sprecherin von BlockGas, in einer Aussendung.

Das BlockGas Bündnis ist ein internationaler Zusammenschluss von Gruppen aus verschiedenen Bewegungen, die laut eigenen Aussagen für mehr Gerechtigkeit und einen sozialen, demokratischen und ökologischen Wandel kämpfen.

Der Wiener Polizei zufolge kam es zu zu Blockadeaktionen und koordinierten Versuchen, zum Veranstaltungsort vorzudringen. Die Aktivistin Lena Schilling berichtete auf Twitter von Pfefferspray-Einsatz durch Polizeibeamte. Die Straßenbahn Linie 2 wird derzeit in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schwedenplatz und Ring, Volkstheater über die Linie 1 umgeleitet, informierten die Wiener Linien.

Aktivistinnen und Aktivisten von Don't Gas Africa (DGA), einer afrikanischen zivilgesellschaftlichen Kampagne, reisten wegen der Proteste extra nach Wien. DGA-Sprecher Dean Bhekumuzi Bhebhe teilte vor ab: "Millionen von Menschen verlieren ihr Zuhause, haben keinen Zugang zu Nahrungsmitteln, sind in ihrer Gesundheit bedroht und rutschen wegen der Fossilindustrie in immer größere Armut ab. Anstatt Förderrechte für fossile Brennstoffe an multinationale Konzerne zu verkaufen, sollten die afrikanischen Staats- und Regierungschef:innen in saubere, erneuerbare Energien investieren, die den Menschen auf dem ganzen Kontinent direkt zugute kommen, ohne ihre Gesundheit zu schädigen."

Die Protestierenden wollen die Konferenz während ihrer gesamten Dauer stören, dafür seien Menschen extra aus aller Welt angereist. Anselm Schindler, Sprecher von BlockGas, schreibt: "Es kann nicht sein, dass sogar Vertreter:innen des Energie- und des Finanzministeriums sowie der EU-Kommission an solchen Lobby-Events teilnehmen. Wir wollen als Gesellschaft gemeinsam über die Zukunft unseres Energiesystems entscheiden können. Als ersten Schritt dorthin müssen Leonore Gewessler und Magnus Brunner die Gaskonferenz aus Wien werfen, anstatt Vertreter:innen ihrer Ministerien dort hinzuschicken."



Über die Konferenz

Warum wird von den Veranstaltern so ein Geheimnis um diese Konferenz gemacht du die Öffentlichkeit ausgeschlossen? "Weil sie Angst haben, dass diese Proteste dadurch noch befeuert werden," sagte ein Vertreter der Gasindustrie, der früher regelmäßig an der Konferenz teilgenommen hat, namentlich aber nicht genannt werden will, dem STANDARD. Heuer ist er nicht dabei, denkt aber, dass die Konferenz instrumentalisiert wird.

Erstmals ausgerichtet wurde die führende Gaskonferenz Europas 2010 von dem in London ansässigen Energy Council als eine Art mittelosteuropäischer Gazprom-OMV-Austausch. Der Fokus ist mittlerweile ein anderer, die Themen heuer kreisen um verflüssigtes Erdgas (LBG) und Wasserstoff. ZU Wort kommen Energiekonzerne und Banken. Vertreter und Vertreterinnen von Vattenfall bis OMV, von Blackrock bis Raiffeisen finden sich auf der Rednerliste, auch Abgesandte der WU-Kommission, des deutschen Kanzleramts und des österreichischen Energieministeriums sind unter den rund 250 teilnehmenden Gästen. Als Redner treten unter anderem Gottfried Steiner, CEO des Central European Gas Hub (CEGH) und Jonathan Stern vom Oxford Institut for Energy Studies aus.

Klimaaktion in Innsbruck

Die Gruppe der Letzten Generation plant laut APA-Informationen hingegen keine eigenen Proteste. Aktiv waren sie allerdings dennoch: In Innsbruck hielten derweil Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation den Morgenverkehr auf der Olympiastraße kurzzeitig auf. Die Protestaktion teilte die Bewegung, die sich für mehr Klimamaßnahmen einsetzt, auf Twitter. Einer der Aktivisten klebte dabei eine Hand auf der Straße fest, "weil die Wissenschaft uns sagt, dass die Klimakatastrophe real ist und Hunger, Krieg und Zerstörung bringen wird", schrieb die Letzte Generation.



Die Aktivistinnen und Aktivisten hielten Schilder mit ihren Forderungen hoch. Sie forderten die Regierung etwa dazu auf, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern auf den Autobahnen durchzusetzen und keine neuen Gas- und Ölprojekte mehr anzugehen.

Unterstützt wurden sie von "solidarischen Wissenschafter:innen", wie es hieß. Begleitet von einer Blasmusikkapelle und einer Delegation des MK-Jugendzentrums machte sich ein Teil der Gruppe zudem zu einer Wanderung über die Olympiabrücke auf.

Protestiert wurde auch gegen die Klimapassagen in der letztens gehaltenen Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sowie für ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen. (stro, red, APA, 27.3.2023)