Jakob Pöltl am Ball. Foto: Reuters/ Turchiaro

Toronto/Atlanta (Georgia) – Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) im Rennen um einen Platz im Play-in der National Basketball Association (NBA) einen weiteren wichtigen Sieg gefeiert. Sie gewannen 114:104 gegen die Washington Wizards. Jakob Pöltl fixierte mit je zwölf Punkten und Rebounds sein 70. Double-Double in der regulären Saison. In 26:08 Minuten Einsatzzeit standen außerdem je ein Assist und Steal für den Wiener zu Buche.

Bei noch sieben ausstehenden Partien im NBA-Grunddurchgang haben die Kanadier nun jeweils vier Siege Vorsprung auf die Indiana Pacers und die Wizards. Als unverändert Neuntplatzierte in der Eastern Conference liegen sie gleichauf (je 37:38) mit den Atlanta Hawks, die 119:123 gegen die Memphis Grizzlies verloren. Die Chicago Bulls halten bei einer 36:38-Bilanz und wären der aktuelle Gegner der Raptors in der ersten Play-in-Runde.

Pöltl und Kollegen lagen gegen Washington nie zurück und holten kurz vor der Pause mit 61:40 den höchsten Vorsprung im Spiel heraus. Dennoch stellten sie den Sieg erst durch ein 27:20 im Schlussviertel sicher. "Wir konnten zwar die Konzentration nicht über die vollen 48 Minuten hochhalten, haben unseren Job aber erledigt", sagte der heimische NBA-Pionier. O.G. Anunoby mit 29 und Fred VanVleet mit 28 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer der Raptors, die am Dienstag auf Miami Heat treffen.

Für die Los Angeles Lakers setzte es beim Comeback von LeBron James nach 13 Spielen Pause wegen einer Fußverletzung ein 108:118 gegen Chicago. Der 38-jährige Superstar verbuchte als Wechselspieler 19 Zähler und war damit Topscorer des in der Western Conference neuntplatzierten Rekordmeisters. Zach LaVine erzielte 32 Punkte für den Toronto-Verfolger im NBA-Osten.

Titelverteidiger Golden State Warriors verlor 96:99 gegen die Minnesota Timberwolves. Stephen Curry musste sich mit 20 Zählern begnügen. Er verwertete nur acht seiner 23 Würfe aus dem Spiel. Jordan Poole erzielte 27 Punkte für die Kalifornier, für Naz Reid standen 23 aufseiten der Timberwolves zu Buche. Die Dallas Mavericks unterlagen trotz 40 Zählern von Luka Doncic mit 104:110 zum zweiten Mal hintereinander den Charlotte Hornets und mussten damit gleichzeitig die vierte Pleite in Folge einstecken. Für die Texaner wäre als aktuell Elfte im NBA-Westen die Saison nach dem Grunddurchgang zu Ende. (APA; 27.3.2023)