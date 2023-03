Jean-Paul Gaultier hat den Namen seines neuen Gastdesigners bekanntgegeben. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Wieder einmal beweist der Modedesigner Jean-Paul Gaultier bei der Auswahl eines Gastdesigners ein sicheres Händchen. Julien Dossena, Kreativchef bei Paco Rabanne, wird die nächste Couture-Kollektion für Gaultier entwerfen. Sie wird im Juli in Paris präsentiert.

Die Zusammenarbeit kommt zum richtigen Zeitpunkt. Im Februar war Paco Rabanne, Gründer der französischen Marke, gestorben. Er hatte 1966 gleich mit seiner ersten Kollektion, zwölf selbst so genannten "untragbaren Kleidern aus zeitgenössischen Materialien", für Furore gesorgt. In den vergangenen zehn Jahren hat der Bretone Julien Dossena, Jahrgang 1982, das Modehaus Paco Rabanne erfolgreich modernisiert, die legendären Kleider des Firmengründers aus Kunststoff- oder Metallplatten in die Gegenwart übersetzt. Für die Zusammenarbeit mit Gaultier tauchte er nun in dessen Firmenarchiv ein. Beide Modeunternehmen gehören zum spanischen Konzern Puig.

Gaultier hatte vor einigen Jahren seine Prêt-à-porter-Kollektionen eingestellt, für seine Couture-Kollektionen arbeitet er seither mit verschiedenen Kreativen zusammen. Chitose Abe, Gründerin des japanischen Labels Sacai, war die erste Gastdesignerin, ihr folgten der belgische Designer Glenn Martens vom Modelabel Y-Project, Balmain-Designer Olivier Rousteing sowie Haider Ackermann. (red, 27.3.2023)