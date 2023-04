Das ist kein gewöhnlicher Autofriedhof, sondern einer mit Matchbox-Mobilen. Die Spielzeugautofirma feiert heuer ihren 70er. Hübscher Anlass, alte Spielzeugkisten rauszukramen. Foto: Imago / Arnulf Hettrich

Kennen Sie den mit Abstand größten Autohersteller der Welt? In den 70 Jahren seines Bestehens hat er über drei Milliarden Autos verkauft. Da sehen Ford, Volkswagen, Toyota und Co alt aus dagegen. Auch die CO 2 -Bilanz im Betrieb kann sich sehen lassen, die fuhren und fahren allesamt emissionsfrei. Der Hersteller kommt aus England und heißt: Matchbox. Es wird kaum wen geben aus der Generation vor den Computerspielen, der (und allerdings seltener: die) nicht ganz persönliche Erinnerungen mit der seit 1953 existierenden und heute zum US-Spielwarenmulti Mattel gehörenden Spielzeugautofirma verbindet. Meist probierte man als Kind nach dem fieberhaften Auspacken gleich einmal, ob "er sich eh gut federiert", und mein Lieblingsmodell hieß: Matchbox Lamborghini Miura.

An die 111 Jahre, die der bekannte deutsche Konkurrent Schuco mittlerweile existiert, kommt Matchbox natürlich nicht heran, und damit zu den altehrwürdigsten Jubiläen des Jahres, eines Jahres, das so viel Material bietet, dass man zwangsläufig zur Auslese gezwungen ist.

Mit dem Typ A begann 1898 die Karriere von Renault. Technisches Glanzlicht: Kardanwelle statt Kettenantrieb. Foto: Renault

125 Jahre. Da zeigen Renault und Opel auf, und wir sind bei den wirklichen Automobilkonfektionären. Bei den Franzosen ist die Sache insofern etwas verzwickt, als die Firma am 25. Februar 1899 offiziell gegründet wurde – die Legende bevorrangt aber den Weihnachtsabend 1898. Wo andere um den Christbaum sitzen, fährt ein Louis Renault mit seinem selbstgebastelten Holzauto in Paris herum. Daraus wurde dann das "Modell A", deren 71 bis 1900 verkaufte Exemplare legten den Grundstein für den heutigen Weltkonzern, und die wichtigste Erfindung schon zum Startschuss war die Kardanwelle. Weg mit dem schnöden Kettenantrieb.

Bei Opel fiel der Startschuss für den Einstieg in den Automobilbau ebenfalls 1898, 1899 wurde dann der erste Patentmotorwagen "System Lutzmann" gebaut. Rechts im Bild auf der historischen Aufnahme: Heinrich Opel. Foto: Opel

Opel als Firma ist zwar schon 161 Jahre alt, der Einstieg ins Automobilzeitalter erfolgte aber 1898, davor wurden Nähmaschinen und Fahrräder gefertigt – produziert wurde der erste Opel, der "Patentmotorwagen System Lutzmann", in Rüsselsheim dann 1899. Richtig los ging es nach einem Zwischenstopp 1902, da war auch schon die erste Eigenkonstruktion startbereit, der "10/12 PS", so schlicht ging Namensgebung damals. Es ging steil bergauf: 1928, vor 95 Jahren, war Opel mit 42.771 gebauten Autos der größte Hersteller im Deutschen Reich, 44 Prozent aller Neuzulassungen gingen auf deren Konto. Dann kam 1929, kam die Weltwirtschaftskrise, kam GM, der Rest ist Geschichte.

Mit General Motors sind wir in den USA und dem wichtigsten dortigen Jubiläum: 1903, vor 120 Jahren, gründete Henry Ford in Detroit seine erste Fabrik, zehn Jahre später bereits revolutionierte er die gesamte Automobil- und überhaupt Massengüterproduktion mit der von den Schlachthöfen in Chicago abgeleiteten Fließbandproduktion.

1913 gilt aber auch als Gründungsjahr von Aston Martin, zunächst als Bamford & Martin Ltd. geführt, ab 1915 dann unter heutigem Markennamen – da brauchte es noch 49 Jahre bis zum ersten 007-Einsatz, mit Bond, James Bond, am Steuer: In Goldfinger, 1964, war es so weit.

Nach dem Verbot des Flugzeugbaus durch die Siegermächte des 1. Weltkriegs mussten sich viele deutsche Firmen neu orientieren. BMW tat das unter anderem mit Motorrädern, die R 32 vor 100 Jahren war der erste Wurf. Hier ein Blick in die Produktionsstätte. Foto: BMW

Im Ersten Weltkrieg, wie Aston Martin, tauchte auch der Markenname BMW auf, 1917. Mit Flugzeugmotoren war nach 1918 aber gleich einmal Schluss, der Startschuss für das, was man heute mit BMW_verbindet, fiel vor 100 Jahren: mit dem ersten Motorrad, der R 32. Bereits damals mit Propeller-Logo, siehe 1917, Zweizylinder-Boxer und Kardanantrieb, siehe Renault. Fünf Jahre später, vor 95 Jahren, begann dann mit der Übernahme von Dixi in Eisenach auch der Automobilbau.

75 Jahre Porsche: 1948 verwirklichte Ferry Porsche seinen Traum von einem Sportwagen. Der Porsche 356 Nr. 1 Roadster bedeutet sozusagen die Grundsteinlegung für die legendäre Zuffenhausener Sportwagenschmiede. Foto: Porsche

Mit der R 32 hätte man sich gleich in Le Mans sportlich betätigen können: 1923 wurde das erste Rennen auf dem Circuit des 24 Heures ausgetragen, eine passende Überleitung zu einem der bedeutendsten Jahresregenten: 75 Jahre Porsche! Als Gründungsakt der legendären Sportwagenschmiede gilt 1948, da wurde in Gmünd mit dem "356 Nr. 1 Roadster" der erste Porsche fabriziert. Und damit den Zuffenhausenern nicht langweilig wird, 60 Jahr 911 wären auch noch zu feiern.

Mercedes SL Pagode (W 113), ein Auto von zeitloser Eleganz, feierte im September 1963 Weltpremiere auf der IAA in Frankfurt. Foto: Mercedes-Benz

Ein Dreivierteljahrhundert jung sind ferner Land Rover und Honda, und der gute Rest geht leider nur mehr im Telegrammstil: 60. Geburtstag feiern der staatstragende Mercedes 600 und der 230 SL "Pagode", dieser Designgeniestreich von Paul Bracq, weiters Maserati Quattroporte und Lancia Fulvia, da war Italien noch wer im Automobilbau.

Vor 40 Jahren legte Peugeot mit dem 205 einen der genialsten Kleinwagen seiner Zeit auf, ab 1984 gab es den auch in der hier abgebildeten sportlichen GTI-Version. Foto: Peugeot

Aus der Fülle weiterer möglicher Jubiläumsnennungen seien noch diese erwähnt: Vor 50 Jahren fuhr der erste VW Passat vor, vor 40 die Kleinwagenklassiker Fiat Uno und Peugeot 205, vor 30 Jahren löste bei Ford der Mondeo den Sierra ab und begann die Karriere der Mercedes C-Klasse, als Nachfolger des "Baby-Benz" 190 heute eine der drei Kernbaureihen der Marke, neben E- und S-Klasse. Fünf Jahre später, vor 25 Jahren, begann dann die wechselvolle Karriere der Mercedes-Kleinstwagentochter Smart, und wieder fünf Jahre danach, vor 20 also, wurde der E-Mobil-Pionier Tesla gegründet. (Andreas Stockinger, 22.4.2023)