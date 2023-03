In der SPÖ bleibt aktuell kein Stein auf dem anderen. Die Zahl derer, die künftig an der Parteispitze stehen wollen, ist so groß wie nie, 9.000 neue Mitglieder wollen mitentscheiden

Es sind massive Umbrüche, die aktuell die SPÖ sowie Politikinteressierte beschäftigen: Ob Pamela Rendi-Wagner noch lange als Parteivorsitzende fungieren wird, scheint momentan fraglich. Burgenlands Landesparteivorsitzender Hans-Peter Doskozil will ihr diese Position streitig machen. Und er ist nicht der Einzige: Einer der prominentesten weiteren Herausforderer, die sich vorstellen könnten, den SPÖ-Vorsitz zu übernehmen, ist Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler.

Großer Andrang bei der SPÖ

Bis Freitagnacht sind zur Deadline in Sachen Bewerbungen für den Parteivorsitz ganze 73 Anträge eingegangen. Vier Frauen und 69 Männer bezeugten damit Interesse an der Position, die derzeit Rendi-Wagner innehat. Es geht um viel: nicht nur um den Chefsessel, sondern auch um die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl. Parteiintern stand zunächst im Raum, ob angesichts einer solchen Bewerbungsflut nicht doch noch Hürden für die Kandidatur errichtet werden sollten – etwa in Form einer benötigten Mindestanzahl an Unterstützungserklärungen. SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch erteilte dieser Idee zunächst eine Absage: Seiner Meinung nach solle es lediglich einen Fragebogen mit Daten aller Bewerberinnen und Bewerber geben – und er rechne damit, dass nicht alle 73 Anwärterinnen und Anwärter übrig bleiben werden. Ob die Umsetzung dessen tatsächlich beschlossen wird, hing Montagmittag noch vom Sanctus des roten Parteivorstands ab, der zur Stunde tagt.

Gleichzeitig erlebte die Partei zuletzt einen regen Zuwachs an Neuzugängen in den eigenen Reihen: Rund 9.000 Menschen entschieden sich bis Freitagnacht dafür, sich als ordentliche Mitglieder der SPÖ anzuschließen und dadurch mitentscheiden zu dürfen, unter welcher Führung die Partei künftig stehen wird. Diese Entscheidung soll im Rahmen einer parteiinternen Abstimmung im Zeitraum von 24. April bis 10. Mai fallen.

Aktuell scheint vieles möglich, was Veränderungen innerhalb der SPÖ betrifft. Die Frage bleibt, ob dieser Umbruch, wie er auch aussehen mag, die Partei letztlich stabilisieren oder schwächen wird.

SPÖ-Umbrüche: Ihre Meinung ist gefragt

