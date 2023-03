Der Blick in den Kalender besagt es schon länger, die Temperaturen der letzten Woche und am Wochenende haben es bereits gezeigt: Der Frühling ist da! Milderes Wetter lässt bereits allerhand sprießen, auf Spaziergängen bietet sich selbst im urbanen Raum manches florale Highlight. Und was in der Stadt Thema ist, gilt für ländliche Gegenden natürlich umso mehr: So lockt etwa aktuell die Marillenblüte Naturfans in die Wachau. Buntes erfreut vielerorts das Auge: ob gelbe Narzissen, blaue Hyazinthen, violette Krokusse oder Tulpen in allen erdenklichen Farben. Auch die Bäume treiben aus – etwa die Magnolie, die sich in zartem Weiß und Rosa präsentiert. Da zückt so mancher gerne Handy oder Kamera, um diese ersten Ausprägungen der lang ersehnten Jahreszeit festzuhalten. Waren Sie schon unterwegs, um die ersten Frühlingsboten zu fotografieren? Schicken Sie uns Ihre besten Aufnahmen an userfotos@derStandard.at!

Marillenblüte: Dieser Anblick kann aktuell in der Wachau (NÖ) genossen werden. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Frühling in ferneren Gefilden: die Kirschblüte in Japan, hier im Ueno-Park in Tokio. Foto: IMAGO/AFLO/Yoshio Tsunoda

Eine Auswahl der Einsendungen wird veröffentlicht. Durch die Übermittlung eines Fotos gewähren Sie dem STANDARD die Nutzungsrechte für die Veröffentlichung auf der Website sowie den Social-Media-Kanälen. Für die Veröffentlichung wird kein Honorar gezahlt. Weiters erklären Sie mit der Übermittlung, alle Rechte am Bild zu besitzen. (Daniela Herger, 28.3.2023)