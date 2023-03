Die Reisesuchmaschine Kayak hat erstmals erhoben, wie nachhaltig Städtereiseziele weltweit sind. Dafür wurden 167 Städte in 63 Ländern anhand von 28 Faktoren verglichen. Doch was bedeutet in diesem Zusammenhang das Schlagwort "nachhaltig?" In die Analyse des Kayak-Nachhaltigkeits-Index flossen zum Beispiel die Erreichbarkeit per Zug oder Schiff, die Größe des Radwegenetzes, die Luftqualität oder umweltfreundliche Bestrebungen der Unterkünfte ein.

Anreise, Öffis, Hotels

Faktoren für die nachhaltige Anreise sind zum Beispiel Optionen für die Anreise auf dem Landweg, Flüge außerhalb der Saison oder die Nutzung eines Flughafens mit CO₂-Zertifizierung. Zum Faktor Transport gehören die öffentlichen Verkehrsmitteloptionen, die Kosten eines umweltfreundlicheren Mietwagens, die Anzahl der Fahrrad- und Gehwege, die Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrende und vieles mehr. In die Kategorie Unterkunft flossen auch zusätzliche Kriterien ein, darunter: wie attraktiv ist der Urlaub in der Stadt gemessen an Luftqualität, trinkbares Leitungswasser, Verfügbarkeit von Hotels mit "Nachhaltig reisen-Kennzeichnung" von Booking.com und vieles mehr.

Erreicht werden können in jeder Kategorie maximal 100 Punkte. Es gibt noch eine vierte Kategorie, "Erlebnisse", die wir nicht explizit in der Übersicht unten anführen. Insgesamt zeigt sich: Europa dominiert weltweit bei den nachhaltigen Städtezielen. Wir präsentieren demnach die europäischen Top Ten, die ident sind mit den weltweit besten Städten für verantwortungsbewusste Reisende. Aus österreichischer Sicht erfreulich: Es sind gleich zwei heimische Städte darunter.

Platz 10: Wien

Anreise: 73/100

Transport vor Ort: 71/100

Unterkunft: 73/100 Foto: Getty Images

Platz 9: Göteborg

Anreise: 98/100

Transport vor Ort: 71/100

Unterkunft: 79/100 Foto: APA / JOE KLAMAR

Platz 8: Zürich

Anreise: 78/100

Transport vor Ort: 70/100

Unterkunft: 82/100 Foto: APA / FABRICE COFFRINI

Platz 7: Stockholm

Anreise: 89/100

Transport vor Ort: 81/100

Unterkunft: 81/100 Foto: Getty Images

Platz 6: Helsinki

Anreise: 100/100

Transport vor Ort: 85/100

Unterkunft: 60/100 Foto: AP / Martin Meissner

Platz 5: München

Anreise: 76/100

Transport vor Ort: 73/100

Unterkunft: 96/100 Foto: imago images / Christian Offenberg

Platz 4: Trondheim

Anreise: 76/100

Transport vor Ort: 75/100

Unterkunft: 100/100 Foto: Reuters / LEONHARD FOEGER

Platz 3: Graz

Anreise: 59/100

Transport vor Ort: 88/100

Unterkunft: 81/100 Foto: APA / ERWIN SCHERIAU

Platz 2: Amsterdam

Anreise: 87/100

Transport vor Ort: 100/100

Unterkunft: 77/100 Foto: EPA / Remko de Waal

Platz 1: Rotterdam

Anreise: 97/100

Transport vor Ort: 89/100

Unterkunft: 87/100 Foto: imago / Panthermedia

Der Vollständigkeit halber: Bei der Kategorie "Erlebnisse" wurde der Fokus auf "Barrierefreiheit und Inklusion sowie kulturelle Erlebnisse für Reisende" gelegt. Relevante Faktoren waren hier die Anzahl aller und die Anzahl der kostenlosen Führungen, die Anzahl rollstuhlgerechter Touren, das Angebot an Märkten, Secondhandshops, Museen und Theatern sowie, ob es sich bei der Stadt um eine Welterbestadt handelt. Also Faktoren, die den Komplex "Nachhaltigkeit" zumindest teilweise tangieren. (Sascha Aumüller, 29.3.2023)