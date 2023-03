Die CS-Akte stürzte an der Wall Street ab. Foto: EPA / Justin Lane

Zürich – Ammar Al Khudairy, der Präsident des größten Credit-Suisse-Aktionärs Saudi National Bank (SNB), ist zurückgetreten. Der Verwaltungsrat der saudischen Bank hat den Rücktritt von Al-Khudairy "aus persönlichen Gründen" angenommen, erklärte die Bank am Montag in einer Mitteilung an der Börse in Riad.

Die Mitteilung ließ jedoch offen, ob der Rücktritt mit seinen Äußerungen zur Beteiligung der SNB an der Credit Suisse (CS) zusammenhängt. Aussagen von Al Khudairy hatten vor Mitte März zu einem Absturz der CS-Aktien geführt. Er hatte in einem Interview mit Bloomberg-TV erklärt, dass die SNB ihren Anteil von 9,9 Prozent an der CS aus regulatorischen Gründen nicht erhöhen werde.

Traditionsbank am Ende

Der Rest der Geschichte ist bekannt: Vergangenen Sonntag war die Traditionsbank am Ende. Am 19. März verkündeten der Schweizer Bundesrat, die Schweizerische Nationalbank und die Finma die Übernahme der Credit Suisse, die sonst nicht überlebt hätte, durch die Schweizer Großbank UBS.

Al Khudairy wird nun durch den CEO der Saudi National Bank, Saeed Mohammed Al Ghamdi, ersetzt, erklärte die saudische Bank weiter. (APA, 27.3.2023)