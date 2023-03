Das Motiv der Gewalttat war zunächst unklar. Bundespräsident Van der Bellen verurteilt Tat bei Besuch in Tirana

Journalisten vor dem beschossenen Gebäude des Fernsehsenders Top Channel in Tirana. Foto: APA/AFP/ADNAN BECI

Tirana – Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag ein Fernsehgebäude in der albanischen Hauptstadt Tirana mit Schusswaffen angegriffen und dabei einen Wachmann getötet. Der 60-Jährige erlag noch auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen, berichteten albanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Ziel des Angriffs war der Sitz des Fernsehunternehmens Top Channel.

Laut den Berichten kamen die Angreifer mit einem Geländewagen herangefahren und feuerten aus halb automatischen Schusswaffen auf den Eingangsbereich des Gebäudes. Den Wachmann trafen die Schüsse in seiner Pförtnerloge. Das Motiv der Gewalttat blieb zunächst unklar. Noch in derselben Nacht fanden die Behörden das ausgebrannte Wrack des Tatfahrzeugs.

Führender Fernsehsender

Top Channel gilt als der führende Fernsehsender in albanischer Sprache. Seine Programme werden nicht nur in Albanien gesendet, sondern auch im benachbarten Kosovo, wo gleichfalls ethnische Albaner leben.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich bei einem Besuch am Montag in Albanien zutiefst schockiert über den Angriff. "Ich verurteile den bewaffneten Angriff auf das Gebäude eines großen albanischen Fernsehsenders auf das Schärfste und möchte den Angehörigen des getöteten Wachmanns mein tief empfundenes Beileid aussprechen", sagte Van der Bellen bei einer Rede im albanischen Parlament. Er hoffe, dass die Hintergründe für die "verabscheuungswürdige Tat" schnell aufgeklärt und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, so der Bundespräsident.

Van der Bellen ist seit Sonntag gemeinsam mit Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und einer großen Wirtschaftsdelegation zu einem Besuch in Tirana. (APA, dpa, 27.3.2023)