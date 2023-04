Einzigartige Feinstaubwerte

149 Postings

Rätsel um extreme nächtliche Luftverschmutzung in Neu-Delhi gelöst

In keiner Hauptstadt der Welt ist die Luft so schlecht wie in Neu-Delhi. Entgegen allen Regeln der Atmosphärenchemie entsteht der Smog in der Nacht. Wie geht das?