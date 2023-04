Mir haben sie wohl auch deswegen so gut geschmeckt, weil verbotene Früchte für manche besonders begehrenswert sind. Ich liebe die schrumpeligen Weintrauben heute noch über alles. Aus dem Kuchen zupfe ich sie nicht mehr – damit der Ehefriede nicht gefährdet ist.

Sich die attraktivsten Stückerln sichern – zugegeben, das ist nicht sehr elegant. In meiner Familie war das Griss um die Rosinen aber eh nicht besonders groß. Meine Geschwister haben sie verächtlich an den Tellerrand geschoben.

Kontra

von Anne Feldkamp

Der Kaiserschmarrn, er wäre die beste Süßspeise der Welt. Die Topfengolatsche? Ein Traum in Goldgelb. Der Apfelstrudel würde es ohne weiteres in die persönliche Top Ten österreichischer Mehlspeisen schaffen. Wenn da nicht diese schrumpeligen Eindringlinge wären. Viel zu oft machen die ungebetenen Gäste die süßesten Sachen einfach so zunichte.

Und das Essen zu einer wahrlich ungemütlichen Angelegenheit: Das Dessert muss wohl oder übel mit der Gabel in seine Einzelteile zerlegt, die Eindringlinge fein säuberlich an den Tellerrand geschoben werden. Und weil nun wirklich niemand dem Gegenüber beim Massakrieren einer Topfengolatsche und die Rosinenberge auf dem Teller sehen will, plädiere ich für dezente Warnhinweise auf den Speisekarten: "Achtung, Rosinen!"

Nachdem dort heute jeder Konservierungsstoff, jedes Allergen und jeder Geschmacksverstärker gekennzeichnet werden muss, sollte für einen weiteren Warnhinweis Platz sein. Vorschläge für die visuelle Umsetzung werden dankend entgegengenommen. (RONDO, 9.4.2023)